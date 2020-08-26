В Киеве появятся новые бюветы: названы адреса

Бюветные комплексы построят на бульваре Перова и на Голосеевском проспекте

В Киеве строят новые бюветы на бульваре Перова и Голосеевском проспекте, а на улице Приречная – обустраивают новую артезианскую скважину.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Бювет на бульваре Перова, 40 завершат строить до конца сентября. До конца года планируют построить бювет на Голосеевском проспекте, 5-15.

"Каждый год в весенне-летний период "Киевводфонд" капитально ремонтирует бюветные комплексы. Своевременное техническое обслуживание предотвращает разрушение их сети, поэтому специалисты осуществляют текущий или капитальный ремонт каждые 4-5 лет", – говорится в сообщении.

На сегодня в столице завершено 70% запланированных на 2020 год капремонтов бюветных комплексов. А завершить все соответствующие работы планируют до конца сентября.

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Ранее в Киеве Госпродпотребслужба взяла пробы в нескольких бюветах с водой. Результаты проверки 10 комплексов показали, что в 8 пробах воды обнаружены отклонения от гигиенических требований к питьевой воде.

Также "Киевводфонд" опубликовал интерактивную карту бюветных комплексов на территории столицы.

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