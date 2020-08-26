Українська
$ 27,44
32,41
  1. Новости в Киеве
  2. Коммуналка

В Киеве появятся новые бюветы: названы адреса

26 августа, 09:50

Наталья Руда Наталья Руда

Бюветные комплексы построят на бульваре Перова и на Голосеевском проспекте

В Киеве строят новые бюветы на бульваре Перова и Голосеевском проспекте, а на улице Приречная – обустраивают новую артезианскую скважину.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Бювет на бульваре Перова, 40 завершат строить до конца сентября. До конца года планируют построить бювет на Голосеевском проспекте, 5-15.

"Каждый год в весенне-летний период "Киевводфонд" капитально ремонтирует бюветные комплексы. Своевременное техническое обслуживание предотвращает разрушение их сети, поэтому специалисты осуществляют текущий или капитальный ремонт каждые 4-5 лет", – говорится в сообщении.

На сегодня в столице завершено 70% запланированных на 2020 год капремонтов бюветных комплексов. А завершить все соответствующие работы планируют до конца сентября.

В тренде
Карантин из-за коронавируса в Киеве затянется минимум на полтора года
Реклама

Ранее в Киеве Госпродпотребслужба взяла пробы в нескольких бюветах с водой. Результаты проверки 10 комплексов показали, что в 8 пробах воды обнаружены отклонения от гигиенических требований к питьевой воде.

Также "Киевводфонд" опубликовал интерактивную карту бюветных комплексов на территории столицы.

Проблемы есть и с водой в колодцах в Украине. Какие – смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев вода бювет

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Все нуждается в обновлении": Притула предложил поднять тарифы на коммуналкуПолитика
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтоплений
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтопленийДругие новости
В центре Киева устанавливают общественные туалеты: как выглядят уборные (фото)
В центре Киева устанавливают общественные туалеты: как выглядят уборные (фото)Коммуналка
В Киеве начался ремонт канализационных труб под Днепром: подробности (фото)
В Киеве начался ремонт канализационных труб под Днепром: подробности (фото)Коммуналка
Незаконные стройки Киева: полиция поймала на взятках двух чиновников
Незаконные стройки Киева: полиция поймала на взятках двух чиновниковДругие новости
Киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома (фото, видео)
Киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома (фото, видео)Коммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять