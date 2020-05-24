В Киеве придумали, как с пользой утилизировать строительный мусор (фото)

Фото: Дарницкая РГА

В Киеве провели уборку бетона и строительного мусора на улице Коллекторной в Дарницком районе столицы. Твердые бытовые отходы отправляют в специальную дробильную машину после чего мусор автоматически отсортировывается на арматуру, землю и бетон, рассказали в Дарницкой РГА.

На этот раз работы по дроблению бетона и другого строительного мусора проходили возле супермаркета в конце проспекта Григоренко.

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Фото: Дарницкая РГА

К тому же специальная машина поможет разобраться со строительным мусором, который остается у горожан после ремонта. "Если у вас есть строительный мусор, остатки бетона, кирпича, вы имеете возможность бесплатно утилизировать его в конце проспекта Григоренко", – рассказали в районной администрации.

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Фото: Дарницкая РГА

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Отметим, что субботники в Киеве, во время которых коммунальщики совместно с горожанами убирают в зеленых зонах столицы, уже стали традицией. Самые масштабные из них проходят осенью и весной. К примеру, в 2019 году в начале октября сотрудники городских служб и местные жители не только сделали большую уборку во всех районах, но и высадили около 3 тысяч деревьев. "Робиния, клен, граб, тополь, платан, ель, ясень и другие деревья совсем скоро украсят столицу", – сообщали тогда в "Киевзеленстрое", приглашая киевлян сделать город лучше.

Ранее в Днепропетровской области жители села Спасское устали ждать и самостоятельно отремонтировали трассу. Люди собрали 100 тысяч гривен, купили 60 тонн асфальта, вышли на субботник и сделали ремонт дороги у своего поселка.

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