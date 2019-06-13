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В Киеве приведут в порядок легендарную реку Лыбедь: что планируют сделать с водоемом

13 июня, 19:34

Первый этап спасение реки проведут возле бульвара Дружбы Народов

Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня".

Киевские власти решили привести в порядок летописную реку Лыбедь, на состояние которой уже много лет жалуются жители города. Вдоль водоема реконструируют гидротехнические сооружения с целью спасения реки от экологической катастрофы.

"Основной целью проекта является восстановление всего русла реки, вместе с берегами и зоной рекреации", – сообщают в КГГА.

Согласно проекту восстановления, там планируют расчистить и укрепить берега, привести в порядок ливневые стоки, а также провести реконструкцию техсооружений. В дальнейшем возле реки хотят сделать общественное пространство для отдыха.

На первом этапе реализации проекта коммунальщики почистят русло реки в районе бульвара Дружбы народов в Печерском районе. Заказчиком работ определили КП "Плесо", которое должно составить проект и смету работ.

Реконструкцию обещают закончить к концу декабря 2021 года. Во сколько обойдется реконструкция водоема – в КГГА не сообщают.

Ранее сообщалось, что сотрудники коммунального предприятия "Плесо" убрали горы мусора, которые находились на берегу реки Лыбедь в Киеве. Было вынесено 206 мешков с мусором

Напомним, проект предусматривает полную реконструкцию берега на участке в два километра. Сейчас, кроме того, что в старинной реке плавают бутылки, обертки, подушки и даже офисные кресла, она загрязнена нефтепродуктами и органическими веществами. По словам экологов, больше всего реку загрязняют десятки кафе, автомоек и СТО, так как именно они сбрасывают в нее свои отходы.


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Тег Киев, экология, река, реконструкция, лыбедь

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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