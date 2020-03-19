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В Киеве продезинфицировали "мост Кличко" и начали мыть дороги (фото)

19 марта, 14:19

Наталья Руда

Также продолжают дезинфицировать общественный транспорт

В Киеве продолжается дезинфекция общественного транспорта, маршруток, остановок, пешеходных переходов, мостов. Также коммунальщики моют дороги. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Во всех районах столицы дорожные службы осуществляют мытье проезжих частей дорог, мостов и путепроводов с применением моющих средств", - говорится в сообщении.

КГГА опубликовала фото дезинфекционных работ, на которых видно, как специалисты проводят дезинфекцию пешеходного моста в центре столицы.

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В городе усиленно работает инспекция по парковке и эвакуаторы. Главное внимание – полосам общественного транспорта, чтобы автобусы и троллейбусы не стояли в пробках.

Напомним, что в столице сложилась критическая ситуация с проездом на общественном транспорте, так как в салон пускают не более 10 человек. В итоге на улицах выстроились километровые очереди и уже зафиксированы стычки с полицией.

Как сообщалось ранее, в Киеве до 3 апреля действует карантин.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин коронавирус дезинфекция

Источник: Сегодня

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