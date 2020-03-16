В Киеве продлили льготный период оплаты коммуналки

Столичные власти во время действия карантинных мер по борьбе с коронавирусом рекомендуют киевлянам оплачивать коммуналку в онлайн-режиме. Кроме того, до 30 марта продлен льготный период оплаты ЖКУ.

Оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома, можно с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий: "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) – cks.com.ua; "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) – gioc.kiev.ua.

Также онлайн-платежи можно сделать на сайтах банковских учреждений и с помощью ряда платежных сервисов.

"Мы продолжаем льготный период до 30-го числа. Настоятельно советуем перейти на оплату онлайн. На сегодня есть широкий выбор сервисов, где можно оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. Большая просьба к тем, кто уже платит онлайн: в личном кабинете вы можете зарегистрировать несколько адресов и оплатить также коммунальные услуги за своих родителей, бабушек и дедушек, которые еще не пользуются онлайн-платежами или еще не овладели этими сервисами. По моему убеждению, это лучший способ избежать очередей и скопления людей в отделениях банков и на почте", – цитирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

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Он напомнил, что владельцы карточки киевлянина на сайтах ЦКС и ГИВЦ оплачивают коммунальные услуги без комиссии.

Для киевлян ЦКС напомнил видеоинструкцию: как зарегистрироваться в личном кабинете и оплачивать потребленные коммунальные услуги за несколько минут, не выходя из дома.

Напомним, с 12 марта в столице отправили на карантин все детские сады, школы, университеты и внешкольные учреждения образования. Кроме того, было ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Театры и кинотеатры также не работают.

Кроме того, с 17 марта в столице будут закрыты кафе, рестораны, бары спортивные комплексы, бассейны, торговые центры, салоны красоты, бани и сауны. Будут работать доставка еды, АЗС, банки, аптеки и продуктовые магазины. Кроме того, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения, должны максимально перевести работу на удаленный доступ.

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