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В Киеве из-за аварии Оболонь осталась без горячей воды

19 августа, 15:31

Наталья Руда Наталья Руда

Ремонтные работы обещают завершить 21 августа

В Киеве в среду, 19 августа, на теплосети на улице Иорданской произошла авария, более 180 домов на Оболони остались без горячей воды.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

"Сегодня в 10:45 специалистами выявлено два эксплуатационных повреждения магистральной теплосети диаметром 700 мм по адресу: ул. Иорданская 14. Трубопровод был проложен почти 50 лет назад. Аварийно-восстановительная бригада оперативно локализовала место повреждения и начала ремонтные работы", – говорится в сообщении.

Из-за повреждения магистральной теплосети услугу горячего водоснабжения временно прекращено в 180 жилых домах. Восстановление услуги – после завершения ремонтных работ 21 августа.

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Ранее на столичном Виноградаре, где в связи с аварией на канализационном коллекторе отключили водоснабжение в десятках домов, жители выстраивались в огромные очереди к бюветам, чтобы набрать питьевой воды.

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Также на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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Киев авария коммуналка оболонь

Источник: Сегодня

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