В Киеве проверили бюветы: список адресов с непригодной водой

Отклонения нашли в 8 случаях из 10

В Киеве Госпродпотребслужба взяла пробы в нескольких бюветах с водой. Результаты проверки 10 комплексов показали, что в 8 пробах воды обнаружены отклонения от гигиенических требований к питьевой воде, сообщает ведомство.

"Каждую неделю, начиная с 20 марта, специалисты Госпродпотребслужбы Киева участвуют в комиссионных проверках питьевой воды в бюветных комплексах. Каждую неделю проверяют по 10 комплексов. Лабораторные исследования выполняет Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", – рассказал Дмитрий Байраченко, начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.

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Относительно последних результатов, отклонения были выявлены в 8 из 10 проб. В частности, по санитарно-химическим показателям безопасности и качества питьевой воды.

Адреса бюветных комплексов, где обнаружены отклонения:

ул. Кирилловская, 99: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно;

ул. Ветряные Горы, 2: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно;

ул. Кобзарская, 2: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно;

ул. Ивана Выговского, 12 (бывшая ул. Маршала Гречко): выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно, а также повышенное содержание железа – 0,22 мг/дм³ (норматив – ≤ 0,2 мг/дм³);

ул. Туполева, 22-Б: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно, содержание марганца – 0,062 мг/дм³ (норматив – ≤ 0,05 мг/дм³);

ул. Туполева, 16-Д: выявлены общие коли-формы (норматив – не должны проявляться) содержание марганца – 0,062 мг/дм³ (норматив – ≤ 0,05 мг/дм³)

пересечение улиц Ружинской и Тешебаева: выявлены общие коли-формы (норматив – не должны проявляться)

ул. Верховинная, 8: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно.

Госпродпотребслужба обратилась письмом к "Киевводфонду" о приостановлении эксплуатации упомянутых бюветных комплексов и приведения качества воды в соответствие с требованиями государственных санитарных норм и правил.

Кроме того, по результатам проверки бюветных комплексов "Киевводфонда", которую провели 9 июля, выявлены нарушения в содержании зон санитарной охраны артезианских скважин на шести бюветных комплексах.

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Адреса комплексов:

проспект Петра Григоренко, 14 ;

ул. Ревуцкого, 11-Г;

ул. Михаила Драгоманова, 15-А;

ул. Анны Ахматовой, 6;

ул. Декабристов, 10-а;

ул. Урловская, 9.

Ранее в Киеве в связи с распространением коронавируса специалисты начали проводить дезинфекцию бюветов. Кроме того, "Киевводфонд" опубликовал интерактивную карту бюветных комплексов на территории столицы.

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