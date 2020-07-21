Українська
$ 27,6
31,59
  1. Новости в Киеве
  2. Коммуналка

В Киеве проверили бюветы: список адресов с непригодной водой

21 июля, 12:59

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Отклонения нашли в 8 случаях из 10

В Киеве Госпродпотребслужба взяла пробы в нескольких бюветах с водой. Результаты проверки 10 комплексов показали, что в 8 пробах воды обнаружены отклонения от гигиенических требований к питьевой воде, сообщает ведомство.

"Каждую неделю, начиная с 20 марта, специалисты Госпродпотребслужбы Киева участвуют в комиссионных проверках питьевой воды в бюветных комплексах. Каждую неделю проверяют по 10 комплексов. Лабораторные исследования выполняет Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", – рассказал Дмитрий Байраченко, начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.

Реклама

Относительно последних результатов, отклонения были выявлены в 8 из 10 проб. В частности, по санитарно-химическим показателям безопасности и качества питьевой воды.

Адреса бюветных комплексов, где обнаружены отклонения:

  • ул. Кирилловская, 99: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно;
  • ул. Ветряные Горы, 2: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно;
  • ул. Кобзарская, 2: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно;
  • ул. Ивана Выговского, 12 (бывшая ул. Маршала Гречко): выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно, а также повышенное содержание железа – 0,22 мг/дм³ (норматив – ≤ 0,2 мг/дм³);
  • ул. Туполева, 22-Б: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно, содержание марганца – 0,062 мг/дм³ (норматив – ≤ 0,05 мг/дм³);
  • ул. Туполева, 16-Д: выявлены общие коли-формы (норматив – не должны проявляться) содержание марганца – 0,062 мг/дм³ (норматив – ≤ 0,05 мг/дм³)
  • пересечение улиц Ружинской и Тешебаева: выявлены общие коли-формы (норматив – не должны проявляться)
  • ул. Верховинная, 8: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно.

Госпродпотребслужба обратилась письмом к "Киевводфонду" о приостановлении эксплуатации упомянутых бюветных комплексов и приведения качества воды в соответствие с требованиями государственных санитарных норм и правил.

Кроме того, по результатам проверки бюветных комплексов "Киевводфонда", которую провели 9 июля, выявлены нарушения в содержании зон санитарной охраны артезианских скважин на шести бюветных комплексах.

Реклама

Адреса комплексов:

  • проспект Петра Григоренко, 14 ;
  • ул. Ревуцкого, 11-Г;
  • ул. Михаила Драгоманова, 15-А;
  • ул. Анны Ахматовой, 6;
  • ул. Декабристов, 10-а;
  • ул. Урловская, 9.

Ранее в Киеве в связи с распространением коронавируса специалисты начали проводить дезинфекцию бюветов. Кроме того, "Киевводфонд" опубликовал интерактивную карту бюветных комплексов на территории столицы.

Проблемы есть и с водой в колодцах в Украине. Какие – смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киевлянам начали приходить платежки с повышенной коммуналкой: подробности
Киевлянам начали приходить платежки с повышенной коммуналкой: подробностиКоммуналка
Коммунальщиков Киева оденут в дизайнерскую форму: Кличко показал эскизы (фото)
Коммунальщиков Киева оденут в дизайнерскую форму: Кличко показал эскизы (фото)Другие новости
В Киеве без горячей воды останутся дома на 19 улицах: список адресов
В Киеве без горячей воды останутся дома на 19 улицах: список адресовКоммуналка
В Киеве озеро на Оболони снова залили мазутом (фото, видео)
В Киеве озеро на Оболони снова залили мазутом (фото, видео)Другие новости
В Киеве отключили воду на пяти улицах: список адресов
В Киеве отключили воду на пяти улицах: список адресовКоммуналка
Готовимся к пробкам: в Киеве на три недели ограничат проезд по Дегтяревской
Готовимся к пробкам: в Киеве на три недели ограничат проезд по ДегтяревскойТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять