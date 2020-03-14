В Киеве разгоняют все блошиные рынки

В Киеве наблюдается проблема с блошиными рынками: в украинской столице они неизменно сопровождаются горами мусора. Поэтому в городе решили взяться за проблемный вопрос столичных барахолок, сообщил директор департамента городского благоустройства Алексей Кулеба в интервью "Вечернему Киеву".

"На Петропавловской площади за Птичьим рынком были горы мусора. Здесь пили водку, ели, безбожно сорили. Поступала огромное количество жалоб на эту локацию. Я провел 8 совещаний, пока "Киевпастранс" и райгосадминистрация убедились в необходимости провести благоустройство. Теперь здесь ситуация меняется", – сообщил чиновник.

Также, по его словам, на Дарницкой площади теперь не будет ярмарок овощной продукции, а также крупнейшего в городе блошиного рынка.

"Здесь по выходным собирались чрезвычайные толпы продавцов подержанных вещей. Этот рынок был в несколько раз больше, чем тот, что на улице Вербовой и у станции "Зенит". Люди захватывали три прилегающие к Дарницкой площади сквера и улицы. Вообще, тот район из-за присутствия действующего вокзала, недостроенного вокзала и рядов МАФов, я называю "адом для благоустройства", – рассказал Алексей Кулеба.

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В ближайшее время на Дарницкой площади проведут реконструкцию скверов, а "блошиная торговля", которая на самом деле квалифицируется как стихийная, – запрещена.

Также изменения ожидают и блошиный рынок на "Зените".

"Территорию приведут в порядок в рамках реконструкции проспекта Степана Бандеры, а для торговцев старыми вещами подыскивают новую локацию и цивилизованные формы торговли – не с асфальта и пыли", – объясняет директор департамента городского благоустройства.

Напомним, территория у разворотного кольца трамваев на остановке "Улица Семена Скляренко" и станции городской электрички "Вышгородская" меняет свой внешний вид. Работы по благоустройству ведутся на месте блошиного рынка на Куреневке.

Отметим, в нескольких трамвайных остановках от этого места находится Куреневский парк, который летом 2019-го открылся после серьезной реконструкции. Ее проводили почти год – с осени 2018-го. За это время крупнейшая зеленая зона Подола заметно преобразилась, превратившись из полузаброшенного парка со сломанными лавочками в пространство для семейного отдыха и занятий спортом. После ремонта парк ожил: днем здесь гуляют местные жители с малышами, а по вечерам немало людей приходят в зону с уличными тренажерами и на баскетбольную площадку.

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