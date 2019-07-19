В Киеве реконструируют улицу Киото и изменят неудобную развязку

Улицу планируют изменить в 2019-2021 годах

В Киеве реконструируют улицу Киото с организацией дополнительных въездов и выездов с улицы Братиславской. Это позволит организовать двустороннее движение транспорта на отрезке дороги от ул. Киото до Броварского проспекта и установить новые светофоры, сообщили в КГГА.

Реконструкция необходима для оптимизации транспортного движения в Деснянском районе в 2019 – 2021 годах.

"На сегодня существует большое транспортная проблема для жителей Лесного массива на транспортной развязке возле станции метро "Черниговская", ведь поток автомобильного транспорта там организовано таким образом, что водители авто, которые хотят попасть с ул. Киото (со стороны ул. Братиславской) на Броварской проспект (в направлении движения к центру города), вынуждены преодолевать значительное расстояние для разворота на существующей развязке возле рынка "Юность". При этом увеличивается загруженность ул. Братиславской, что создает неудобства, как водителям, так и пользователям общественного транспорта", – объясняют в КГГА.

До начала работ будут проанализированы и смоделированы различные варианты реконструкции улицы.

Ранее в Киеве презентовали вариант реконструкции улиц Верхний и Нижний вал, над которым несколько лет работали волонтеры и столичные студенты. Авторы проекта хотят перенести все трамвайные пути на улицу Верхний вал и освободить ее полностью от автомобильного движения. Авто же предлагают пустить только по Нижнему валу.

Напомним, что в Киеве заработала после ремонта легендарная детская железная дорога в Сырецком парке. Заброшенную станцию "Яблонька" строители превратили в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева. В помещении оборудовали музей ЮЗЖД (вход — 20 грн), билетные кассы, аудитории с интерактивными досками. 66-й сезон работы дороги стартовал под звуки оркестра. В честь открытия все желающие смогли покататься на поездах бесплатно. Кстати, после открытия детский билет стоит 30 грн, а взрослый — 50.

Отметим, что в столице открыли и новый пешеходно-велосипедный мост на Владимирской горке, но там уже произошло несколько ЧП.

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