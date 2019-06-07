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В Киеве снесут площадки-кафе, которые перекрывают тротуары

7 июня, 10:42

Больше всего незаконных площадок в Шевченковском, Подольском и Печерском районах

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В столице демонтируют 137 летних площадок кафе и ресторанов, размещенных с нарушениями. В департаменте благоустройства КГГА сообщают, что демонтировали 58 незаконных площадок.

Убирать должны конструкции, которые перекрывают тротуары, оставляя для прохода пешеходов участок меньше 1,8 м. Больше всего незаконных площадок в Шевченковском, Подольском и Печерском районах.

Отметим, что ранее в Департаменте благоустройства КГГА решили бороться с различными пристройками к жилым домам и хаотическим увеличением жилплощадей. 


Как ранее писали новости "Сегодня", в Киеве мозаичное панно 60-ых годов на бульваре Леси Украинки, 24, вскоре может быть скрыто от глаз жителей и гостей столицы. Так, владельцы одного из ресторанов ранее закрывали мозаику летней площадкой, однако сегодня там проходит капитальное строительство, а сезонная терраса превратится в постоянную. Об этом сообщила на своей странице в Facebook киевлянка Рита Дудина.

Несколько лет назад в Киеве с фасада культового ресторана "Витряк" (пр. Академика Глушкова, 11) исчезло мозаичное панно под названием "Ветер" авторства украинских художников Аллы Горской, Виктора Зарецкого и Бориса Плаксия. Как рассказали "Сегодня" в заведении, мозаичное панно они не демонтировали, а зашили спецгипсом. Позднее произведение вернули на фасад.

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Тег Киев, снос, кафе

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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