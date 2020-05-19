В Киеве снова хотят повысить тарифы на холодную воду

Холодная вода подорожает с 22,99 грн за 1 куб. м до 27,35 грн

В Киеве снова планируют повысить тарифы на холодную воду. Как сообщает пресс-служба "Киевводоканала", подорожание коснется жителей столицы с 2021 года.

Напомним, что в начале этого года тариф на холодную воду в столице уже повышался на 10,4% и сейчас составляет 22,99 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:

13,440 грн (в т. ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

9,552 грн (в т. ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.

На 2021 год "Киевводоканал" предлагает установить тариф в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

14,74 грн (в т. ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

12,61 грн (в т. ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.

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Пока что компания предложила присылать свои замечания по предложенным тарифам до 25 мая по адресу ЗАО "АК "Киевводоканал", 01015, г. Киев, ул. Лейпцигская, 1-А, или по электронной почте: ypolishchuk@vodokanal.kiev.ua

Отметим, что сейчас в городе проводят гидравлические испытания на теплосетях, поэтому в ряде районов отключили горячую воду.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с карантином резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. Власти заявляли, что уплаченные за коммуналку деньги очень нужны городу, так как именно из этих средств оплачивается работа сотрудников коммунальных предприятий, закупается горючее для коммунальной техники.

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или в Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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