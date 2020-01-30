В Киеве снова подорожает холодная вода: сколько придется платить

Крещенская вода обладает целебными свойствами / Фото: freepik.com

В Киеве снова повысятся тарифы на холодную воду. Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 грн. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

В частности, уточняется, что 24 января состоялось второе открытое обсуждение проекта постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по тарифам на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год.

На заседании присутствовали представители НКРЭКУ и органов местного самоуправления, они поддержали необходимость увеличение тарифа.

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При этом в "Киевводоканале" заявили, что на изменение тарифов в наибольшей степени повлияли: необходимость увеличения расходов на оплату труда; рост расходов, связанных с уплатой налогов, сборов и других, предусмотренных законодательством; изменение стоимости электрической энергии; увеличение расходов на амортизацию, в связи с принятием на баланс основных средств и введением в эксплуатацию новых объектов; рост прочих расходов в связи с повышением расходов на горюче-смазочные материалы, запчасти, материалы, реагенты, отопление, аренду и тому подобное.

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Ранее новости "Сегодня" подробно писали о новых тарифах на воду.

Также в "Киевводоканале" показали пример платежек, в которых уже с января указываются ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.

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