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В Киеве стартует сезон осенних субботников: планирую провести более 100 толок

2 октября, 16:01

Массовые уборки пройдут в парках, скверах, а также и на придомовых территориях

Фото: О. Челомбитько

Фото: О. Челомбитько

В Киеве пройдут сезонные толоки в парках, скверах, на придомовых территориях. Об этом сообщает пресс-служба управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

"Районные коммунальные управления по содержанию зеленых насаждений предоставят соответствующий инвентарь. <...> Более 3000 саженцев высадят в Киеве уже этой осенью. Робиния, клен, граб, тополь, платан, ель, ясень и другие деревья совсем скоро украсят столицу", - говорится в сообщении.

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С графиком проведения уборок можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре. Соседи говорят, что собственник квартиры Олег всегда тащил домой мусор, но в последние годы завалил им все жилище. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.

Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

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Киев субботник толока

Источник: Сегодня

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