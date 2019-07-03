В Киеве стихийные торговцы устроили свалку на Нивках: фото

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Фото: Игорь Носенко/Facebook.

Киевлян возмутила стихийная свалка на Нивках, которая образовалась от деятельности торговых ларьков и палаток с овощами.

Так, жители микрорайона опубликовали в соцсетях фотографии мусора, оставленного торговцами.











Ранее сообщалось, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

При этом мы писали, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.

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