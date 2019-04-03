В Киеве теплотрубы будут оборудовать сигнализацией
По планам властей, в столице до нового отопительного сезона заменят около 130 км теплосетей
Во всех районах Киева после завершения отопительного сезона обещают провести масштабный ремонт теплосетей. Как сообщил главный инженер СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода, планируют осуществить перекладку распределительных и магистральных трубопроводов на 120 объектах столицы.
Паливода отметил, что активные работы ожидаются Троещине, Борщаговке, Оболони, где коммуникации наиболее изношенные и количество аварий очень высока. При этом для перекладки труб будут использовать новые технологии и аварийную сигнализацию.
"Для подачи централизованного отопления будем использовать трубы с предварительной изоляцией, гидроизоляцией и аварийной сигнализацией. В будущем это значительно облегчит поиск повреждений на сети и обеспечит сокращение времени ремонта", – цитирует Паливоду пресс-служба КГГА.
Отмечается, что по плану нужно будет заменить около 130 км теплосетей, а гарантийный срок эксплуатации труб не менее 30-40 лет.
Напомним, что за последние несколько дней в центре Киева произошло несколько порывов трубопроводов. Так, на улице Деловой порвало трубу с горячей водой. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Из-за ЧП на дороге образовалась огромная яма, у кромки которой "завис" автомобиль.
Также сообщалось, что из-за порыва трубы залило переход с улицы Марьяненко на переулок Кости Гордиенко на Печерске.
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