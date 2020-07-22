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В Киеве треснуло здание: жители Позняков могут остаться без воды и тепла (фото)

22 июля, 09:08

Александр Марущак Александр Марущак

Сайт "Сегодня" разбирался в ситуации

В социальных сетях активно обсуждают опасную ситуацию со зданиями на столичных Позняках. Как сообщают пользователи социальных сетей, жилой дом здесь рассыпается со всех сторон. Речь идет о здании на улице Драгоманова, 31б, на котором образовалась трещина. Сайт "Сегодня" отправился на место, чтобы разобраться, что именно произошло по указанному адресу.

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На жилом доме и вправду появились трещины, но они пока небольшие, хотя тоже сильно беспокоят местных жителей. А вот разваливается помещение теплового пункта во дворе большого дома на Драгоманова, 31б. От здания может отвалиться целая стена. По словам местных жителей, и дом, и тепловой пункт были построены в 2004 году. Лет десять назад застройщик укрепил тепловой пункт специальными стяжками, но, увы, это уже не помогает.

Сейчас возле строения установили предупреждающую табличку и просят жителей дома не приближаться к опасной стене.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Этот тепловой пункт был возведен силами строительной компании. В нем находится оборудование, при помощи которого в дом подается горячая и холодная вода, а также отопление в зимний период. Трещины на здании теплового пункта начали появляться давно. По неизвестным причинам оно начало проседать. Ситуация усугубилась осенью прошлого года, а этой весной стала просто катастрофической. Помещение может в любой момент завалиться. Это грозит катастрофой для жителей дома. Они останутся без холодной и горячей воды на длительный срок. А в доме четыре подъезда и 374 жилые квартиры, плюс нежилые помещения", – рассказывает сайту "Сегодня" представитель ОСМД.

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Тут добавляют, что уже неоднократно обращались к застройщику с просьбой отказаться от теплового пункта и наконец-то передать его на баланс города.

"Наши просьбы были проигнорированы. Также мы обращались за помощью к районным властям. К нам приезжала комиссия из Дарницкой РГА. Чиновники пообещали, что будут выходить на строительную компанию, которой принадлежит тепловой пункт, и просить отказаться от здания официально. Лишь после этого его можно будет передать на баланс городу и делать срочный ремонт помещения", – пояснили сайту "Сегодня" в правлении ОСМД на Драгоманова, 31б.

Нам показывают, как здание выглядит внутри. Трещины тут еще больше, и сквозь них видно небо, а пол усеян кусками отлетевшей штукатурки. Тут хорошо видно, что пристройка просто отходит от стенки и может в любой момент обрушиться.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Если стена упадет внутрь, будет повреждено все оборудование. Через тепловой пункт проходят коммуникации к дому: водоснабжение, горячая вода и отопление. Если стена упадет, то дом, где живет почти 1000 человек останется на длительный срок без какой-либо воды. Это почти поселок городского типа – и без воды! Мы очень переживаем и боимся этого. Если ЧП произойдет сейчас, то мы останемся без тепла, когда начнется отопительный сезон", – рассказывают нам жильцы дома.

Люди поясняют, что их ОСМД было создано осенью прошлого года. Оно не может взять на свой баланс тепловой пункт. По закону его можно передать на баланс только профильному предприятию. А сделать это возможно только после того, как от теплового пункта официально откажется застройщик, который возвел это помещение.

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Ранее новости "Сегодня" писали, где в Киеве из-за новостроек появились трещины на стенах домов.

Также уточнялось, кто в столице должен "лечить" трещины на фасаде дома.

Смотрите в сюжете, как в Киеве трещит по швам новостройка:

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Киев трещина здание

Источник: Сегодня

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