В Киеве уменьшился средний размер субсидий
Число субсидиантов в столице увеличилось на 32,2%
В феврале текущего года в Киеве субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 159,9 тыс. домохозяйств, или 14,5% от общего количества домохозяйств. Такие данные содержатся в экспресс-выпуске Главного управления статистики в столице.
Так, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 17,8% и составил 1017,6 грн. В январе-феврале этого года за субсидиями на оплату услуг ЖКХ обратилось 15,9 тыс. домохозяйств, что на 32,2% больше, чем в январе-феврале 2018 года.
В январе-феврале в этом году были назначены субсидии 14,3 тыс. домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018 году, но назначено им было только в 2019 году, и тех, которым был продлен субсидии в соответствии). По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось на 771, или на 5,7%.
Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-феврале 2019 года составила 13199,2 тыс. грн, в соответствующем периоде 2018 года. – 15777,6 тыс. грн.
Напомним, украинцы получают в марте проиндексированные пенсии и выплаты субсидий на жилищно-коммунальные услуги наличными.
Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта и продолжаются до сих пор, а через систему Ощадбанка – с 12 марта.
Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами.
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