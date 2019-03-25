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В Киеве уменьшился средний размер субсидий

Сегодня, 16:02

Число субсидиантов в столице увеличилось на 32,2%

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
В Киеве уменьшился средний размер субсидий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa5/186/5c6aa51860a40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa5/186/5c6aa51860a40.jpg Коммуналка Число субсидиантов в столице увеличилось на 32,2%

В феврале текущего года в Киеве субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 159,9 тыс. домохозяйств, или 14,5% от общего количества домохозяйств. Такие данные содержатся в экспресс-выпуске Главного управления статистики в столице.

Так, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 17,8% и составил 1017,6 грн. В январе-феврале этого года за субсидиями на оплату услуг ЖКХ обратилось 15,9 тыс. домохозяйств, что на 32,2% больше, чем в январе-феврале 2018 года.

В январе-феврале в этом году были назначены субсидии 14,3 тыс. домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018 году, но назначено им было только в 2019 году, и тех, которым был продлен субсидии в соответствии). По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось на 771, или на 5,7%.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-феврале 2019 года составила 13199,2 тыс. грн, в соответствующем периоде 2018 года. – 15777,6 тыс. грн.

Напомним, украинцы получают в марте проиндексированные пенсии и выплаты субсидий на жилищно-коммунальные услуги наличными.

Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта и продолжаются до сих пор, а через систему Ощадбанка – с 12 марта.

Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами.

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Тег Киев, ЖКХ, коммуналка, статистика, субсидии

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