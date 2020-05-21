В Киеве в этом году потратили больше денег на уборку снега, чем в прошлом: реакция Кличко

По словам мэра, город в эту зиму закупал и ремонтировал коммунальную технику

В Киеве в зимний сезон 2019-2020, когда было мало осадков, было потрачено больше средств на уборку снега, чем в прошлом сезоне 2018-2019. Об этом сообщил на своей странице в Facebook юрист Ростислав Кравец, ссылаясь на данные "Киевавтодора".

В частности, на зимний сезон 2018-2019 года было выделено около 338 тыс. гривен, потрачено – около 328 тыс. гривен. В этом сезоне выделили около 479 тыс. гривен, а потрачено – около 395 тыс. гривен.

Реклама Фото: Ростислав Кравец

"Вы знаете, что в этом году "Киевавтодор" потратил на вывоз и уборку снега больше, чем в прошлом. Я уже неоднократно говорил, что граждане с властью живут в параллельных мирах. У них снег был", – написал под документом Кравец.

На траты "Киевавтодора" отреагировал мэр столицы Виталий Кличко, объяснив их закупкой и ремонтом коммунальной техники.

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"Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она – многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц", – сообщил Кличко на брифинге 21 мая.

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Также он рассказал, что с прошлой зимы город сэкономил более 44,5 тысячи тонн соли. И в следующем сезоне дорожники потратят значительно меньше средств на закупку посыпочных материалов.

Напомним, что в этом сезоне зима в столице была настолько теплой, что в Киев свозили снег на грузовиках.

При этом аномальная погода удивляла жителей столицы и весной. Так, в середине апреля в нескольких районах Киева была метель.

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