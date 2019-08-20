В Киеве вода из кранов временно станет опасной: список улиц, где будут чистить водопровод

"Киевводоканал" проведет плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском и Деснянском районах, сообщили в пресс-службе КП.
Так, в Оболонском районе профилактическая промывка пройдет в ночь с 20 на 21 августа – с 23.00 до 6.00. В зону работ попадут сети по следующим адресам:
- ул. Озерная,
- ул. Героев Днепра,
- ул. Богатырская,
- ул. Тимошенко,
- ул. Героев Сталинграда,
- ул. Приречная,
- ул. Северная,
- ул. Зои Гайдай,
- ул. Иорданская
- ул. Архипенко,
- ул. Малиновского,
- ул. Приозерная,
- просп. Оболонский, 22В.
В Деснянском районе профилактическая промывка пройдет в ночь с 21 на 22 августа – с 23.40 до 05.50. Промывка пройдет на ул. Закревского – от ул. Сержа Лифаря (бывшая Сабурова) до ул. Теодора Драйзера.
Коммунальщики отметили, что профилактика проводиться ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.
После завершения профилактических мероприятий перед использованием воды из крана нужно ее спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею безопасно.
В "Киевводоканале" отметили, что промывка необходима для того, чтобы вода не застаивалась и не ухудшалось ее качество, а трубы очистились от возможного осадка.
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