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В Киеве вода из кранов временно станет опасной: список улиц, где будут чистить водопровод

20 августа, 18:05

Технические работы будут проводить ночью

Фото: Reuters News Picture Service

Фото: Reuters News Picture Service

"Киевводоканал" проведет плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском и Деснянском районах, сообщили в пресс-службе КП.

Так, в Оболонском районе профилактическая промывка пройдет в ночь с 20 на 21 августа – с 23.00 до 6.00. В зону работ попадут сети по следующим адресам:

  • ул. Озерная,
  • ул. Героев Днепра,
  • ул. Богатырская,
  • ул. Тимошенко,
  • ул. Героев Сталинграда,
  • ул. Приречная,
  • ул. Северная,
  • ул. Зои Гайдай,
  • ул. Иорданская
  • ул. Архипенко,
  • ул. Малиновского,
  • ул. Приозерная,
  • просп. Оболонский, 22В.

В Деснянском районе профилактическая промывка пройдет в ночь с 21 на 22 августа – с 23.40 до 05.50. Промывка пройдет на ул. Закревского – от ул. Сержа Лифаря (бывшая Сабурова) до ул. Теодора Драйзера.

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Коммунальщики отметили, что профилактика проводиться ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

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После завершения профилактических мероприятий перед использованием воды из крана нужно ее спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею безопасно.

В "Киевводоканале" отметили, что промывка необходима для того, чтобы вода не застаивалась и не ухудшалось ее качество, а трубы очистились от возможного осадка.

Как сообщали новости "Сегодня", народ обсуждает заявление президента о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. Одни поддерживают идею, другие выступают против, утверждая, что среди 70-летних есть вполне обеспеченные люди. В Офисе президента говорят, что предложение изучается. "Сегодня" оценили, кто может претендовать на бесплатные "воду, газ и свет" и насколько это посильно для госбюджета.

Между тем в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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Киев киевводоканал коммунальщики профилактика промывка

Источник: Сегодня

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