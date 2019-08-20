В Киеве вода из кранов временно станет опасной: список улиц, где будут чистить водопровод

Фото: Reuters News Picture Service

"Киевводоканал" проведет плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском и Деснянском районах, сообщили в пресс-службе КП.

Так, в Оболонском районе профилактическая промывка пройдет в ночь с 20 на 21 августа – с 23.00 до 6.00. В зону работ попадут сети по следующим адресам:

ул. Озерная,

ул. Героев Днепра,

ул. Богатырская,

ул. Тимошенко,

ул. Героев Сталинграда,

ул. Приречная,

ул. Северная,

ул. Зои Гайдай,

ул. Иорданская

ул. Архипенко,

ул. Малиновского,

ул. Приозерная,

просп. Оболонский, 22В.

В Деснянском районе профилактическая промывка пройдет в ночь с 21 на 22 августа – с 23.40 до 05.50. Промывка пройдет на ул. Закревского – от ул. Сержа Лифаря (бывшая Сабурова) до ул. Теодора Драйзера.

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Коммунальщики отметили, что профилактика проводиться ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

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После завершения профилактических мероприятий перед использованием воды из крана нужно ее спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею безопасно.

В "Киевводоканале" отметили, что промывка необходима для того, чтобы вода не застаивалась и не ухудшалось ее качество, а трубы очистились от возможного осадка.

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