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В Киеве возле жилых многоэтажек устроили мегасвалку: горы мусора растут с каждым днем

Сегодня, 14:21

На несанкционированную свалку сбрасывают бытовой и строительный мусор


Свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти. "Сегодня" обратились за разъяснениями к чиновникам, почему территорию никто не убирает.

Как рассказывают жители Деснянского района, метровые кучи из люминесцентных ламп, пластика, бытового и строительного мусора появились несколько месяцев назад.

"Время от времени (мусор – ред.) загорается и его начинают тушить, приезжают пожарные машины, и вот этим всем дышат 30 тысяч человек", – рассказал житель Деснянского района Сергей Петренко. При этом грунтовые воды также оказались под угрозой заражения отходами.

Местные жители отмечают, что летом приезжают тракторы и выкапывают под мусор новые ямы. При этом горы отходов продолжают увеличиваться с каждым днем. Сергей Петренко сфотографировал на телефон десятки мешков со строительными отходами и сразу вызвал полицию. 

"А дальше передали мое заявление как заявителя в благоустройство городское. Прошло две недели, никакого ответа от благоустройства нет", – уточнил он.

В отделе благоустройства о свалке знают, говорят, эту территорию никто не контролирует. Лишь после обращений жителей и журналистов разработали детальный план этой территории, обещают построить здесь больницу и многоэтажки. А пока вопрос только решается, то свалку убрать в ближайшее время не обещают.

"Строительный мусор будет убираться, когда начнутся строительные работы, пищевой мусор, который создает действительно проблему, он убирается уже сейчас, в течение апреля месяца будет полностью убран", – сказал начальник отдела благоустройства Деснянского района Виктор Казмерчук.

По его словам, чтобы горы мусора не росли, наняли охранника и установили шлагбаум. Впрочем, жители Деснянского района в эффективность решения этой проблемы не верят.

"Кто-то кому-то дает на лапу, и все это прикрывается, и его дальше сбрасывают", – говорят местные жители.

В полиции открыли административное производство по факту несанкционированной свалки мусора. Нарушителям грозит штраф в полторы тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

Также мы писали, что в Ровенской области Шпановская община самостоятельно взялась за вывоз мусора. Люди купили импортный мусоровоз и теперь у них есть не только сниженные тарифы на уборку, но и заказы на вывоз мусора от соседей.


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Тег Киев, мусор, Деснянский район

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