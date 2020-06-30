В Киеве вспыхнул новый скандал из-за стройки у дома: жильцы опасаются оползня

В Голосеевском районе вспыхнул новый строительный скандал. Местные жители сообщают, что на придомовой территории на проспекте Лобановского, 6-г начались опасные строительные работы. Люди пишут, что строительная техника начала работать там ночью, что их и насторожило. Жителей возмутило то, что строить начали надстройку над гаражным боксом, причем без каких-либо разрешительных документов.

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"Придомовая территория находится на насыпанном грунте, вблизи рукотворного склона, поэтому любые работы на склоне могут вызвать смещение грунта или обвал. Строительство происходит со стороны гаражного кооператива, который не может предоставить разрешения на строительство", - отмечают в своем посте в социальных сетях местные жители.

Они уточняют, что в 2015 году возле соседних домов уже произошел крупный оползень, поскольку эта территория относится к оползнеопасной. А строительство второго этажа над гаражом может привести к обрушению многоквартирного дома.

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В Департаменте городского благоустройства КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что держат ситуацию на контроле еще с субботы 27 июня, когда начались строительные работы на Лобановского.

"Мы держим эту ситуацию на контроле еще с субботы – с начала строительных работ по адресу: проспект Лобановского, 6-г. В свой выходной инспектор вышел на объект, зафиксировал нарушение и предоставил предписание владельцу гаражного бокса с требованием немедленного прекращения строительства и предоставления проектно-разрешительной документации на строительство. Мы следим за развитием событий и готовы к принятию дальнейших мер – составлению протокола за административное правонарушение и демонтажу незаконной надстройки", – рассказали нам в Департаменте городского благоустройства КГГА.

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Ранее в Киеве произошел конфликт возле одной из строек в центре города. Так, люди вышли на протест против возведения многоэтажки возле дома на ул. Лабораторной, 12.

Также сообщалось, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром". Суд обязал застройщика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, возведенную выше восьмого надземного этажа здания.

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