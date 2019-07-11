В Киеве за 144 миллиона гривен обновят улицу Пушкинскую

На Пушкинской появятся велодорожки из асфальтобетона и 52 велопарковки

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Улицу Пушкинскую вскоре может ждать капитальный ремонт. "Киевавтодор" объявил на это тендер. Согласно техусловиям, на улице заменят дорожное полотно, обустроят новую дождевую канализацию и поменяют инженерные коммуникации.

Также на Пушкинской появятся велодорожки из асфальтобетона и 52 велопарковки. А для безопасности пешеходов здесь уложат новую тротуарную плитку и установят дополнительные светофоры на трех регулируемых перекрестках. Стоимость заявленных работ — 144 млн грн. Закончить масштабный ремонт улицы планируют уже в конце этого года.

Ранее сообщалось, что в Киеве на аварийном путепроводе на Борщаговке до конца года полностью перекрыли движение на половине моста, ведущей в сторону центра города. На втором этапе ремонта (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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