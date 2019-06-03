В Киеве за 700 млн гривен приведут в порядок уличное освещение

Всего должны отремонтировать 151 объект

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Уличное освещение в Дарницком, Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах столицы обещают привести в порядок. По мнению властей, внешнее освещение тут устаревшее, требует срочного ремонта, а на некоторых объектах его вообще нет.

На этот год в горбюджете предусмотрено 700 миллионов гривен на работы по капитальному ремонту сетей внешнего освещения. Всего должны отремонтировать 151 объект, а именно поменять там ртутные и натриевые лампы на современное и энергоэффективное LED-освещение. Ремонт коснется не только улиц, но и придомовых территорий, парков и скверов.

В КП "Киевгорсвет" отмечают, что новые фонари будут не только на центральных улицах, но и на окраинах. Уже начались работы на улицах: Гонты, Булаховского, Ирпенской, Верхнеключевой, Деснянской, Кольцевой, Львовской, Ко­­зелецкой, Металлистов, Пос­­товой, Бориспольской, Баг­­говутовской, Дмитрия Луценко, Нагорной, Александровской, Оболонском проспекте и Трухановом острове.

Ранее мы сообщали, что жители левого берега Киева сообщают, что у них на улице Драгоманова целый день горят фонари уличного освещения.

При этом жители многих улиц Киева вынуждены по вечерам возвращаться домой с включенными на телефонах фонариками, так как лампы освещения не работают. В частности, на улице Академика Грекова в Шевченковском районе люди из-за отсутствия уличного освещения иногда даже травмируются.

Также сообщалось, куда обращаться киевлянам с жалобами по поводу коммуналки:

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