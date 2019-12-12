В Киевраде рассказали, когда река Лыбедь станет чистой

При этом отмечается, что очистка и благоустройство реки всех проблем не решит

Фото: Оля Горчакова‎ для Сусіди. Голосіїв/Facebook

На восстановление реки Лыбедь (правый приток Днепра) в Киеве может уйти от пяти до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам экологической политики.

Сейчас для проекта ревитализации Лыбеди в Киевраде разработали технико-экономическое обоснование, по которому реку разделили на отдельные технические зоны. На каждой из них будут проводить необходимые работы. При этом на полное восстановление 9,5 километра реки может пойти 5-7 лет.

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"Однако очистка и благоустройство реки еще не решает всех проблем. Остается вопрос незаконных врезок, через которые в Лыбедь могут сливать опасные вещества. Примерно 2200 километров канализационной системы в Киеве находятся вне баланса. Это означает, что они не имеют хозяина. Комиссия обратится к управлению экологии и профильных заместителей мэра, чтобы вопрос незаконных коллекторов наконец был решен", – резюмировали в Киевраде.

Ранее сообщалось, что сотрудники коммунального предприятия "Плесо" убрали горы мусора, которые находились на берегу реки Лыбедь в Киеве. Было вынесено 206 мешков с мусором.

Напомним, проект восстановления реки предусматривает полную реконструкцию берега на участке в два километра. Сейчас, кроме того, что в старинной реке плавают бутылки, обертки, подушки и даже офисные кресла, она загрязнена нефтепродуктами и органическими веществами. По словам экологов, больше всего реку загрязняют десятки кафе, автомоек и СТО, так как именно они сбрасывают в нее свои отходы.

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