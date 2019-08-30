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В киевских многоэтажках могут запретить мусоропроводы

30 августа, 10:43

Наталья Мамчур

Проект поддержала экологическая комиссия Киеврады

/ Фото: Григорий Салай

Депутаты Киеврады предлагают полностью прекратить работу мусоропроводов в городских многоэтажках: заварить их и дезинфицировать. Такой проект решения поддержали на экологической комиссии.

Поясняют, что мусоропроводы сегодня — это рассадники антисанитарии, без них в домах станет чище, а люди начнут сортировать отходы. Документ еще должны вынести на сессию.

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Отметим, что не только киевляне бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Новости "Сегодня" писали о многоэтажке, где есть мусоропроводы, но жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах. При этом даже при мытье подъезда с хлоркой, избавиться от запаха мусора невозможно.

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Между тем, многоэтажки теперь можно строить без мусоропроводов – это предусмотрено новыми украинскими строительными нормами. Причина – неприятный запах и антисанитария во многоквартирных домах. 

Также мы писали, что жители столичной хрущевки открыли станцию сортировки мусора в своем доме. И через несколько месяцев заработали почти 3 тыс. гривен.

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Киев запрет мусоропровод

Источник: Сегодня

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