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В квитанции за коммуналку в Киеве появится новая статья расходов

7 апреля, 18:50

Мила Князьская-Ханова

Теперь придется отдельно платить за обслуживание теплового счетчика

В счетах за тепло и горячую воду за март, которые вскоре придут киевлянам, по итогам первого квартала появится дополнительная графа. Это взносы за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды, сообщает "Киевтеплоэнерго".

Нововведение коснулось жителей во всех городах Украины и введено законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

"Законодатель вывел стоимость обслуживания общедомовых приборов учета из структуры тарифа на отопление и горячую воду. Теперь услуга будет уплачиваться отдельно раз в квартал", – пояснили в коммунальном предприятии.

В среднем обслуживание домового счетчика будет стоить одной столичной квартире около 10 грн в месяц или около 30 грн – в квартал.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве единая платежка за коммунальные услуги в марте будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумму перерасчета по коэффициенту газа вынесут в отдельную колонку "перерасчет".

Также мы рассказывали о ситуации с рекордной и шокирующей платежкой за отопление, которая пришла киевлянке Елене Тищенко в феврале этого года. Напомним, жительнице дома по улице Евгения Сверстюка, 52 (Днепровский район столицы) пришел счет за тепло на почти 53 тысячи гривен за январь. А за три месяца отопительного сезона ей насчитали за тепло рекордную сумму – 90 тысяч гривен.

Естественно, что киевлянка отказалась платить такие заоблачные суммы и обратилась в СМИ. После громкого скандала в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" заявили, что сделали перерасчет по данному адресу.

Как начинался скандал с шокирующей платежкой за тепло, смотрите в нашем сюжете:

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коммунальные услуги перерасчет начисления обслуживание Киевтеплоэнерго

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