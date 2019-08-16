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В одном из скверов Подола в центре Киева усохли деревья (фото)

Сегодня, 08:33

Александр Марущак

На Подоле неподалеку от станции метро "Контрактовая площадь" (ТЦ "Самсон") засохли деревья, которые высадили на месте снесенных МАФов

В сквере на Контрактовой площади киевляне заметили пять усохших  деревьев. Люди негодуют, что молодые деревья плохо поливали, из-за чего они усохли.

"Зачем высаживать деревья и не ухаживать за ними? Наверное, проще бесконечно выделать деньги на посадку новых растений и просто их уничтожать", – написала в социальных сетях киевлянка Ольга Сторожук.

При этом стоимость такого дерева в интернете стартует от 500 грн.

В "Киевзеленстрое" отмечают, что указанные деревья были высажены в сквере №3 на Контрактовой площади в 2017 году – это ясень обычный (Fraxinus).

"Во время обследования были выявлены механические повреждения деревьев и заболевание сосудистой системы, вызванное грибком Цитоспороз. Вследствии нарушения подачи воды и минеральных солей от корня до веток растений сейчас на деревьях пожелтели листья и наблюдается потеря пигментации (хлороз). Растение отмирает и легко ломается. Вся информация по проверке деревьев передана в отдел обследований на составление акта на удаление этих зеленых насаждений. После того как деревья уберут из сквера, сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района проведут замену посадочного материала", – сообщили "Сегодня" в КО "Киевзеленстрой".

Ранее новости "Сегодня" писали, что на столичной набережной возле памятника Магдебургскому праву исчезла длинная алея из туй, а также молодые деревья, высаженные несколько лет назад.

Также сообщалось, что в Киеве на бульваре Шевченко высаживают новые деревья – вместо тех, которые отжили свой век, появились тополя новых сортов: с них не будет лететь пух, который приносит столько проблем людям с аллергией. 

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Киев деревья контрактовая площадь

Источник: Сегодня

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