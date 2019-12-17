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В сеть попали фото, как в Киеве строится тротуар с подогревом

17 декабря, 11:42

Для его обустройства используют более 1 км электронагревательного кабеля

В Соломенском районе Киева на улице Ивана Пулюя, 3 продолжают обустраиваться уникальный в столице теплый тротуар. Об этом сообщает пресс-служба районной госадминистрации.

"Для его обустройства используют более 1 км электронагревательного кабеля, что позволит школьникам и жителям района безопасно передвигаться зимой по участку, который имеет крутой наклон. На дорожке, а это почти 300 кв.м., уже начали обустраивать систему подогрева с автоматической системой управления. Также планируется установить новые бордюры, антипаркувальни столбики и озеленить участок", – говорится в сообщении.

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Запустить объект планируют до конца декабря 2019 года.

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Отметим, пока киевляне, живущие в центре, радуются яркому модерновому светофору из светодиодов, который появился на пересечении улиц Пушкинской и Прорезной, на столичных Позняках люди удивляются странному светофору на проспекте Григоренко, рядом с парком "Позняки". Его конструкция подперта камнем и подвязана лентой, которую обычно используют на месте убийств или ДТП. Заметим, что светофор работает исправно, но в то же время вызывает кучу вопросов у местных жителей.

Кроме того, новости "Сегодня" писали об уникальных светофорах в Виннице.

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Киев коммуналка тротуар

Источник: Сегодня

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