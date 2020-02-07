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В сети показали, какой техникой коммунальщики в Киеве борются с погодными "каруселями"

7 февраля, 16:56

"Киевавтодору" передали новые автомобили Ford с универсальным оборудованием

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Столичные коммунальщики получили новую спецтехнику для обработки дорог – девять новых автомобилей Ford с универсальным оборудованием. По словам мэра Киева Виталия Кличко, они эффективно могут бороться с гололедом.

"Киевавтодор" получил новую спецтехнику для обработки дорог. Это девять новых автомобилей Ford с универсальным оборудованием. Зимой они могут обрабатывать дорожное покрытие жидкими хлоридами, уменьшая таким образом использование соли. И даже при таких температурных "каруселях" – когда осадки продолжаются при плюсовой температуре, а ночью мороз – на улицах, которые обработали жидкими хлоридами, длительное время не образуется гололедица. Раствор наносят на сухой асфальт и, как только начинает падать снег, химическая реакция нейтрализует его на дорожном покрытии", – заявил Кличко на своей странице в Facebook.

По его словам, такую ​​технологию обработки дорог жидкими хлоридами используют в Австрии и Германии.

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"А летом эти спецавто могут мыть улицы. Впереди ставится специальная балка с форсунками, через которые под давлением подается вода с моющими средствами. Это позволит нам уменьшить и загрязненность воздуха в городе", – уточнил Кличко.

Согласно его данным, с 2014-го года парк специальной техники предприятий "Киевавтодора" пополнился 232 единицами техники. Большинство этих спецмашин – техника для зимнего содержания дорог.

Напомним, что в Киеве в последние несколько дней наблюдался мокрый снег и дождь, однако температура начала снижаться и столичные дороги сковало льдом.

Отметим, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. При этом метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

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Киев непогода киевавтодор

Источник: Сегодня

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