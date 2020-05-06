В Сети показали "кладбище" столичных МАФов

Всего по городу четыре штрафплощадки, на которых хранятся снесенные киоски

Фото: @kirilltikhov

В Департаменте городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассказали, куда свозят демонтированные столичные МАФы. Напомним, что не так давно киоски в Киеве сносили на железнодорожном вокзале.

В частности, как сообщил глава департамента Алексей Кулеба на своей странице в Facebook, по городу всего четыре штрафплощадки для снесенных коммунальщиками киосков.

"Еще немного, и, кажется, Оболонская штрафплощадка лопнет. Кстати, здесь остались только те МАФы, которые владельцам оказались не нужны. Это понятно, ведь они не принесут свою незаконную прибыль, стоя на огороде или саду", – отметил чиновник.

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По его мнению, в столице опять пора освобождать место для новых демонтированных объектов. Кроме того, он уточнил, что если МАФы хранятся на штрафплощадке, а их собственник в течение более полугода не объявляется, то право собственности на киоск переходит КП "Киевблагоустройство".

"Мы переходим от долгого хранения демонтированных сооружений к их реализации. Согласно действующему законодательству, конечно. Как это будет происходить? 1. Владелец демонтированного МАФа не появляется и не заявляет о своих правах на сооружение. 2. КП "Киевблагоустройство" сообщает в полицию о находке. 3. Следующие полгода собственник не объявляется. 4. КП "Киевблагоустройство" приобретает право собственности. Таким образом, убивается сразу несколько зайцев: мы освобождаем место для хранения следующих демонтированных объектов, пополняем городской бюджет, имеем возможность обеспечивать временными сооружениями потребности города и даже государства", - добавил Кулеба.

Также он опубликовал фото "кладбища" киосков на улице Богатырской.

Реклама Фото: @kirilltikhov

Тем временем на столичной Борщаговке снесли ларечный "шанхай".

Также отметим, что столичный мэр Виталий Кличко ранее обещал сносить незаконные киоски и назвал их количество в Киеве.

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