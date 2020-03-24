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В школах и садиках Киева отключают тепло

24 марта, 16:01

Мила Князьская-Ханова

Сэкономленные средства отправят на борьбу с коронавирусом

Столичные власти приняли решение об отключении отопления в школах и садах с 25 марта. В связи с противоэпидемическими мероприятиями это необходимый шаг, который позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией, заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", – отметил Валентин Мондриевский.

На время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяют обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

Ранее в КГГА сообщали, что жители столичных многоквартирных домов уже сейчас могут подать заявки на отключение отопления из-за теплой погоды, чтобы не переплачивать.

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Так, в многоквартирных домах должны принять решение об отключении тепла на общедомовых собраниях. Такое решение должны поддержать не менее 75% жителей, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающие организации – КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" или другую. Если сразу на собрание не удалось собрать всех жителей, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол.

Отметим, что украинцам в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от его части в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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отопление КГГА Киевтеплоэнерго Валентин Мондриевский

Источник: Сегодня

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