В Святошинском районе Киева приостановили подачу тепла и горячей воды

Подача тепла и воды приостановлена из-за ремонта

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Святошинском районе Киева приостановили подачу тепла и горячей воды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/45d/d09/5c645dd09b20c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/45d/d09/5c645dd09b20c.jpg 2019-02-27T17:39:26+02:00 Коммуналка Подача тепла и воды приостановлена из-за ремонта

В Киеве была приостановлена подача тепла и горячей воды в 119 домов Святошинского района столицы. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Отключение произошло 27 февраля в связи с аварийно-восстановительными работами, которые ведут ремонтные бригады в двух местах повреждения магистральных трубопроводов, которые поставляют тепло и горячую воду в здания Святошинского района столицы.

Ремонтные работы на теплосетях продолжаются по улице Нежинской, 12 и Героев Севастополя, 11. Рабочие устраняют повреждения в тепловых камерах, устраняя повреждения, которые были обнаружены ранее, но не ликвидированы до потепления, чтобы не отключать потребителям поставку тепла в морозную погоду.

Ремонтные работы обещают завершить до конца суток. На время ликвидации повреждений подача услуг приостановлена для 119 зданий (157 жилых домов, восемь детских учреждений, трех школ, трех лечебных учреждений и 28 ведомств) по следующим адресам:

ул. Деснянская,19;

ул. Днестровская, 19:

ул. Западная, 4,11,12,14,1/6,4,3 д,3ц;

пр-т. Космонавта Комарова, 1-28,;

бул. И.Лепсе,3-29;

ул. Машиностроительная,21-40;

пров. Машиностроительный, 27,28;

пров. Металлистов, 1;

ул. Нежинская, 10,12,14,16,18,20,26,2/4;

ул. Полк. Шутова,13;

ул. Василенко, 4-23б;

ул. Героев Севастополя, 1-22а;

ул. Борщаговская, 189-204г;

ул. Выборгская, 87-91а;

ул. Гарматная, 18-44/2;

ул. Ген. Тупикова, 4-14г.

Ранее, с 1 февраля вступило в силу решение Национальной комиссии Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг о повышении тарифа на воду на 11,4% в Киеве. Решение НКРЭКУ было опубликовано в "Урядовом курьере".

"Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева были повышены на 11,4% до 20,3 гривны за кубометр", – отметили в комиссии.

В "Киевводоканале" ранее заявили, что тариф на водоснабжение и водоотвод для потребителей Киева составит 20,832 грн (в т. Ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м; тариф на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению (с использованием внутридомовых систем) – 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м.

Как известно, тарифы повышались на 17-20% в октябре 2018 года. В период с 14 по 31 октября 2018 централизованное снабжение и отвод холодной воды повысился до 19,596 грн за 1 кубометр (+17,2%), а централизованное водоотведение – до 9,504 грн за 1 кубометр (+20,3%).

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