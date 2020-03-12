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Весенние платежки: какой сюрприз получат клиенты YASNO

12 марта, 09:00

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Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO предлагает увлекательный интерактив, доступный по QR-коду на платежке

В марте киевляне получат особенные платежки, с сюрпризом. Чтобы поздравить клиентов с весной, поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO предлагает увлекательный интерактив, доступный по QR-коду на платежке.

Согласно социологическим исследованиям, чаще за коммунальные услуги платят женщины. В рамках весенней кампании "Cвіти! Світ – це ти!" YASNO желает своим клиенткам находить больше времени для себя и своих увлечений, ведь именно это время помогает восстановить силы, быть счастливыми и энергичными.

"Мы в своей работе стремимся создать удобные сервисы, чтобы наши клиенты еще больше времени могли посвятить делам, которые приносят удовольствие и радость. Передать показания и оплатить электроэнергию, получить консультации по вопросам энергоэффективности – все это можно сделать дистанционно и за несколько минут", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Чтобы принять участие в интерактиве, нужно смартфоном отсканировать QR-код на платежке YASNO, ответить на несколько вопросов и узнать, каким светом сияете.

Кроме позитивного настроения, клиенты получат интересные анимированные маски для фото в соцсетях. Еще один сюрприз ждет тех, кто прошел интерактив до конца. Это 7 действенных советов, как находить еще больше времени для себя.

Узнать о них можно в вебинаре "Відшукай своє джерело світла або тайм-менеджмент для щастя". YASNO подготовил его вместе с Юлией Бойко, известным бизнес-тренером компании BogushTime и экспертом по управлению временем.

Интерактив также доступен по ссылке https://yasno.com.ua/promo.

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электроэнергия коммунальные платежи YASNO

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