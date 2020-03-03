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Водопад кипятка на мосту Патона: 200 жилых домов остались без горячей воды и тепла (видео)

3 марта, 17:02

Александр Марущак

Коммунальщики локализовали повреждение и приступили к ремонту

В Киеве стали известны новые подробности прорыва теплотрассы на мосту Патона. Как сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", на данный момент прорыв локализован.

"В 14:40 произошло повреждение на магистральном трубопроводе на мосту имени Патона с утечкой воды. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения. Ремонтные работы планируется завершить в сжатые сроки. В настоящее время услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будут приостановлены в около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки", – сообщили нам в "Киевтеплоэнерго".

Там добавляют, что диаметр трубопровода на котором произошел прорыв – 600 миллиметров, он был введен в эксплуатацию в 1962 году.

Коммунальщики отмечают, что движение транспорта на мосту на время ремонтных работ не ограничивается.

Напомним, 13 января возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовали движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

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Киев мост патона русановка березняки прорыв Киевтеплоэнерго

Источник: Сегодня

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