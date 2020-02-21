Воздушная разведка. Теплосети в Киеве хотят проверять дронами с тепловизорами (фото, видео)

В Киеве теплосети будут проверять при помощи дронов с тепловизорами. Экспериментальный запуск дрона сегодня утром, 21 февраля, провели в центре Киева. Дрон с тепловизором взлетел с площадки в парке имени Тараса Шевченко, чтобы проверить состояние теплосети в районе улицы Пушкинской.

Дрон оборудован четырьмя пропеллерами, а также тепловизором. Изображение из тепловизора выводится на планшет и большой экран. Как отмечают собственники дрона, обследование лучше проводить в ночное время, чтобы более качественно оценить ситуацию с теплосетью.

Буквально за секунды дрон завис на высоте 60 метров над улицей Пушкинской. Оператор при помощи джойстика начал управлять им, чтобы показать состояние теплосети на участке улицы Пушкинской и пересечения с улицей Богдана Хмельницкого.

"Мы проводим обследование днем. И поэтому больших разниц в температуре не наблюдаем – тепло выделяет и транспорт, и люди. Теплосеть в порядке. Только в одном месте мы видим завышенную температуру – в виде красного пятна", – говорит представитель компании DroneUA, которая запустила дрон.

"На этом участке мы не наблюдаем теплового следа. Тут был проведен капитальный ремонт теплосети в 2005 году. Ремонт был проведен качественно и тепловые потери минимальные. Такие технологии мы сейчас используем при капитальном ремонте тепловых сетей в Киеве. Кстати, красное пятно на Пушкинской – это тепловая камера. Ее ремонт был сделан еще по старым технологиям, поэтому и наблюдается потеря тепла", – пояснил Александр Пелипишин, начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей структурного подразделения "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго".

Видео: Сегодня

Также нам продемонстрировали видео с дрона той же улицы Пушкинской, но на участке, где проложена теплосеть 1974 года. Контраст очевиден – красных пятен и линий тут очень много. Как пояснили эксперты, потери тепла тут большие и они четко прослеживаются в границе теплотрассы. Участок нуждается в детальном обследовании.

В компании, которая готова запускать дроны совместно с "Киевтеплоэнерго", говорят, что их оборудование не предназначено для мониторинга состояния абсолютно всех теплосетей в городе.

"Дроном с тепловизором можно обследовать точечно участки, которые нуждаются в осмотре. Это оборудование не является панацеей, а важным вспомогательным инструментом для контроля состояния городских теплосетей вместе с другими методами контроля коммунальных служб, например, гидравлическими испытаниями", – добавляют в компании.

Видео: Сегодня

В "Киевтеплоэнерго" говорят, что при помощи дронов, оборудованных тепловизорами, они хотят выявлять точечные места, где наблюдается потеря теплоносителя.

"При помощи такой техники, мы можем вовремя выявлять проблемные места и принимать меры, чтобы предотвратить масштабные прорывы. Пока точных адресов, где мы хотим проверять теплосети дронами, у нас нет. Но это однозначно будут участки, где чаще всего происходят прорывы и теплотрассы, которые уже отслужили более 25 лет. Мы пока рассматриваем возможность использования дронов. Изучаем этот вопрос", – пояснил сайту "Сегодня" Александр Пелипишин.

Видео: Сегодня

Пока не изучена и финансовая сторона использования дронов. В зависимости от комплектации и модификации стоимость такого оборудования колеблется от 900 тысяч гривен до 1 миллиона 200 тысяч гривен. Цена в результате проведения тендера может быть значительно меньше.

Сколько нужно таких дронов для Киева, в КП "Киевтеплоэнерго" пока не могу сказать, поясняя, что изучают этот вопрос, учитывая все плюсы и минусы использования такой техники.

Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

После этого на улице вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

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