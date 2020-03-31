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Вырубка деревьев в центре Киева: коммунальщики показали, что появилось на их месте (фото)

31 марта, 18:58

Мила Князьская-Ханова

«Киевзеленстрой» высадил молодые красные дубы на месте аварийных деревьев

Сотрудники "Киевзеленстроя" начало озеленение склонов у Колонны Магдебургского права. На месте деревьев, вырубка которых вызвала бурный скандал, высадили аллею из 12 красных дубов. На следующей неделе там появятся еще 10 дубов, 10 катальп, 10 елей, а также 150 кустов плюща.

Фото: "Киевзеленстрой"

Ранее работники КП УЗН Подольского района уже высадили на этой территории более 200 разных кустов.

Фото: "Киевзеленстрой"

В частности, там теперь растут кусты можжевельника, буддлея, розы, лаванды Альбы, бересклета Форчуна, бирючины желтой, ахных кизильника горизонтального, пузыреплодника и спиреи японской.

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Фото: "Киевзеленстрой"

Напомним, 30 января на склонах у памятника Магдебургскому праву коммунальщики спилили аварийные, сухостойные и те деревья, которые росли под наклоном более 45 градусов. Внутри большинства из них уже жила гниль.

"Деревья представляли угрозу людям и имуществу – могли упасть от малейшего движения ветра. Поскольку это место является частью туристического маршрута, оно должно быть не только красивым, но и безопасным", – сообщили в "Киевзеленстрое".

Отметим, на днях киевлян возмутила массовая обрезка деревьев в парке КПИ. 26 марта там заметили технику и рабочих, которые срезали с деревьев омелу. Люди негодовали, что рабочие не трогают омелу, а деревья обрезают так, что от них остаются обрезанные стволы. Вдоль аллеи лежали кучи обрезанных веток.

Ранее мы писали, что обрезка деревьев на территории столицы регулярно вызывает массу споров между экологами, коммунальщиками, активистами и простыми жителями. Одни считают, что санитарная обрезка помогает деревьям и крайне необходима городу, другие – называют это уничтожением зеленого Киева. Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации. Мы узнали, что и как на самом деле делают сотрудники коммунальных служб и где в ближайшее время будет проводиться санитарная обрезка деревьев и удаление омелы.

Также журналисты сайта "Сегодня" стали свидетелями того, как происходит санитарная обрезка в Мариинском парке:

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Видео: "Сегодня"/А. Марущак

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вырубка скандал деревья коммунальщики колонна Магдебургского права

Источник: Сегодня

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