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Вывоз мусора из частных домов: в Киеве стартовал новый проект

10 марта, 22:26

Мила Князьская-Ханова

Бытовые отходы будут забирать в Печерском районе

В Киеве стартует пилотный проект вывоза бытовых отходов из частного сектора Печерского района.

"Это цивилизованный вывоз мусора, с предоставлением в бесплатное пользование контейнера емкостью 120 или 240 литров, зависит от количества проживающих лиц, для временного хранения твердых бытовых отходов, которые образуются в частных домовладениях. Контейнер будет находиться во дворе, который необходимо выставляться на улицу рядом с домом, каждую субботу месяца с 9:00 утра, когда мусоровоз, согласно утвержденному графику и маршруту движения, будет забирать твердые бытовые отходы", – сообщает "Киевкоммунсервис".

Для получения услуги по вывозу твердых бытовых отходов необходимо заключить индивидуальный договор с КП "Киевкоммунсервис". Стоимость предоставления услуг на 1 жителя в месяц, который проживает в доме частного сектора составляет 37,02 грн.

Для заключения договора и создания лицевого счета необходимо обратиться в "Киевкоммунсервис" по одному из адресов:

  • ул. Кудрявская, 23, тел. 531-96-77
  • бульвар Дружбы Народов, 30А, комн. 5 (ЖЭУ "Печерскжитло")

При себе нужно иметь следующие документы:

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  • Копию паспорта
  • Копию идентификационного кода;
  • Копию права собственности на дом.

Начисление за вывоз твердых бытовых отходов будет осуществляться ежемесячно. Доставка квитанций будет осуществляться 10-20 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что сортировка мусора становится все более популярной в Украине. И выясняли, во сколько обойдется обычному украинцу бытовая экосознательность.

Тем временем, в Киеве начали устанавливать новые контейнеры для сортировки мусора. Их называют колокольчиками, потому что напоминают их по форме. Контейнеры для пластика, бумаги и стекла отличаются по цвету. Сейчас они появились в центральной части столицы, но вскоре, обещают в мэрии, охватят весь город. Впрочем, баки для сортировки еще не означают, что мусор из них действительно попадет на переработку. Почему – смотрите в нашем сюжете:

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услуги проект контейнер отходы вывоз мусора Киевкоммунсервис

Источник: Сегодня

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