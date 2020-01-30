За родителей и бабушку: как оплатить электроэнергию по нескольким лицевым счетам?

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO в Киеве создал комфортные условия, чтобы клиенты могли заботиться о своих близких, которые не пользуются интернетом

Сейчас в электронном Личном кабинете можно контролировать сразу несколько лицевых счетов: передавать показания счетчика, отслеживать начисления и платить за электроэнергию.

Мария работает дизайнером в столице. Женщина рассказывает: уже полгода тратит не более 10 минут в месяц, чтобы оплатить счет за свет себе и своей бабушке, которая живет в Киеве, но не пользуется интернетом.

"Это очень удобно. В своем Личном кабинете YASNO я подключила еще один лицевой счет. И теперь не волнуюсь, что моей бабушке в ее преклонном возрасте нужно будет стоять в очереди в банке и переплачивать комиссию. Кроме того, уверена, что оплата зачислена мгновенно", – рассказывает Мария.

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Чтобы подключить еще один лицевой счет в Личном кабинете YASNO, необходимо:

войти в Личный кабинет и нажать на лицевой счет в правом верхнем углу;

нажать "Добавить лицевой счет", выбрать регион, ввести номер лицевого счета и сумму последнего платежа;

ввести пароль вашего Личного кабинета и принять условия пользования сервисом;

нажать "Добавить лицевой счет".

После этого в правом верхнем углу вашего Личного кабинета будут отображаться все добавленные лицевые счета.

"На данный момент уже 76 тысяч киевлян, зарегистрированных в Личном кабинете, управляют несколькими лицевыми счетами онлайн. Это удобно, если у вас несколько квартир, вы платите за своих близких, которые не пользуются интернетом или, например, находятся за границей", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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