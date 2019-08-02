С января по июнь 2019 в сеть поступило более 550 тысяч кВт*часов солнечной электроэнергии от киевских домохозяйств-просьюмеров, которые самостоятельно вырабатывают для своих потребностей электроэнергию, а избыток продают в сеть. В среднем, каждый столичный бытовой производитель электроэнергии обеспечивает светом 4 украинские семьи в месяц. Поставщик «Киевские энергетические услуги» за полгода своевременно и в полном объеме выплатил просьюмерам более 2,5 млн грн по зеленому тарифу, установленному НКРЭКУ. «Домашние солнечные электростанции, сити-фермы, электромобили и автозарядные станции становятся обычным явлением в мире. Люди хотят жить «зеленой», экологической жизнью – при этом, имеют возможность заработать на продаже излишков чистой энергии. Покупая «зеленую» энергию мы поддерживаем просьюмеров и делаем свой взнос в развитие энергонезависимости Украины», - говорит директор «Киевских энергетических услуг» Виктор Мельников. По данным Госэнергоэффективности Украины, по состоянию на 1 июля 2019 года более 12 тысяч домохозяйств используют солнечные электростанции общей мощностью 280 МВт для бытовых нужд. Объем инвестиций в строительство домашних солнечных станций превысил 240 млн евро.