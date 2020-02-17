Загадочные "раскопки" на столичных Позняках: стала известна причина разрытия

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

На столичных Позняках, на пересечении проспекта Григоренко и улицы Анны Ахматовой, разрыли огромный котлован для ремонта коммуникаций.

Яму разрыли на зеленой зоне между киосками на остановке транспорта и жилым домом. Возле котлована стоят огромные ржавые трубы, которые достали ремонтники. В котловане видно, что строят специальную камеру. Ранее местные жители наблюдали проседание асфальта на тротуаре недалеко от теперешнего разрытия.

В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" сайт "Сегодня" заверили, что ремонт не их. И повреждений на теплосети в этом районе не было.

В "Киевводоканале" пояснили, что работы выполняют не они, а строительная компания. Масштабные работы велись без отключения потребителей – их подключили на другие линии на время выполнения работ. Они уже практически завершены.

"Работы выполняют не наши сотрудники. Там работает строительная компания – работы планируют завершить через 2 дня. Столько времени понадобится рабочим, чтобы благоустроить территорию вокруг разрытия", – пояснили нам в "Киевводоканале". В тренде Убийство хирурга в центре Киева: подозреваемого задержали в аэропорту Одессы

В компании, которая выполняет работы, нам сообщили, что по заказу городских властей они выполняли замену затвора на водопроводе диаметром в 1200 миллиметров.

"Ремонтные работы уже закончены. Старый затвор поднят на поверхность, а новый мы уже установили на водопроводе. На благоустройство территории еще понадобится два дня. Для этого у нас есть контрольная карточка на разрытие", – рассказали в строительной компании.

Как сообщалось ранее, вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza.

Напомним, после ряда прорывов на теплотрассах в столице киевляне в социальных сетях начали публиковать фото и видео аварийных ситуаций на трубопроводах по всему городу.

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