Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости в Киеве
  2. Коммуналка

В Киеве дожди затопили многоэтажку (видео)

5 мая, 15:46

Наталья Руда

Инцидент произошел на улице Андрея Малышко

Дожди в столице затопили многоэтажный жилой дом на улице Андрея Малышко, 29, расположенный в районе станции метро "Черниговская" и парка "Киото". Об этом в социальных сетях сообщают жильцы дома, отмечая, что водой залило стены подъезда, потолок и лифт.

"С началом дождей с прошлого воскресенья нас заливает, с 9-го до 1-го этажа, стены, лифт, потолок. Звонки в район и город ничего не дают (на 1551 – номер контактного центра Киева. – Ред.) – говорят, срок исполнения заявки (это неаварийная заявка, если что) – 12 мая", - сообщила в Facebook Ирина Муха.

Фото: Ирина Муха

Реклама

Фото: Ирина Муха

В тренде
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)

Также жительница многоэтажки опубликовала видео.

Напомним, ранее столица побила 129-летний "дождевой" рекорд – 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

Кроме того, сильный ливень и град, которые обрушились на Киев 4 мая, наделали немало беды в ряде районов города. Так, "поплыли" улицы Богдановская, Олеся Гончара, Ереванская, Кудряшова, Набережно-Крещатицкая, Соломенская, Кирпы и бульвар Перова.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев дождь потоп

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коммунальная революция: что будет со старыми жэками и как будем выбирать управляющего
Коммунальная революция: что будет со старыми жэками и как будем выбирать управляющегоКоммуналка
В Киеве из-под земли ударил огромный фонтан: ж/д вокзал остался без воды (видео)
В Киеве из-под земли ударил огромный фонтан: ж/д вокзал остался без воды (видео)Коммуналка
В Киеве дожди затопили многоэтажку (видео)
В Киеве дожди затопили многоэтажку (видео)Коммуналка
Кличко предупреждает: в Киеве могут возникнуть перебои с коммунальными услугами
Кличко предупреждает: в Киеве могут возникнуть перебои с коммунальными услугамиКоммуналка
В центре Киева провалился тротуар
В центре Киева провалился тротуарПроисшествия
Стало известно, какие рынки в Киеве возобновили работу (карта)
Стало известно, какие рынки в Киеве возобновили работу (карта)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...