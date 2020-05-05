В Киеве дожди затопили многоэтажку (видео)

Дожди в столице затопили многоэтажный жилой дом на улице Андрея Малышко, 29, расположенный в районе станции метро "Черниговская" и парка "Киото". Об этом в социальных сетях сообщают жильцы дома, отмечая, что водой залило стены подъезда, потолок и лифт.

"С началом дождей с прошлого воскресенья нас заливает, с 9-го до 1-го этажа, стены, лифт, потолок. Звонки в район и город ничего не дают (на 1551 – номер контактного центра Киева. – Ред.) – говорят, срок исполнения заявки (это неаварийная заявка, если что) – 12 мая", - сообщила в Facebook Ирина Муха.

Реклама Фото: Ирина Муха

Также жительница многоэтажки опубликовала видео.

Напомним, ранее столица побила 129-летний "дождевой" рекорд – 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

Кроме того, сильный ливень и град, которые обрушились на Киев 4 мая, наделали немало беды в ряде районов города. Так, "поплыли" улицы Богдановская, Олеся Гончара, Ереванская, Кудряшова, Набережно-Крещатицкая, Соломенская, Кирпы и бульвар Перова.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама