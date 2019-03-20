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Проезд запрещен: тысячи киевлян стали заложниками обслуживающей компании

Сегодня, 16:21

Компания по обслуживанию ЖК установила шлагбаум и не пускает во двор владельцев квартир

Проезд запрещен: тысячи киевлян стали заложниками обслуживающей компании Коммуналка Компания по обслуживанию ЖК установила шлагбаум и не пускает во двор владельцев квартир

Жители десяти столичных высоток стали заложниками компании по обслуживанию ЖК, которая установила новые правила. Хочешь подъехать к своему дому на собственном авто – плати ежемесячно 300 гривен. Охрана комплекса требует для проезда во двор специальный пропуск.

Жильцы вынуждены парковаться за пределами ЖК, как и большинство владельцев квартир, которые не согласны с нововведениями. Они и так ежемесячно платят за охрану территории, видеонаблюдение и уборку двора.

"Мне начислили 10 тысяч гривен штрафа за то, что я отвез ребенка в школу. Вернулся за ноутбуком – заехать не могу. Ни полиции, никакого протокола", – рассказал "Сегодня" житель дома Евгений Романюк.

Штрафы от 10 до 30 тысяч гривен компания по обслуживанию насчитывает за так называемое нарушение организации пропускного режима. Такие же суммы набежали в платежках владельцев авто за неуплату въезда на территорию. Люди даже выходили протестовать, но недовольных сразу же наказали.

"Закрыли шлагбаум и не было доступа к моему жилью, в котором я действительно живу. В пятницу я вернулась домой от родителей и у меня перекрыли воду, и за митинг вписали 20 тысяч", – сообщила жительница дома Ольга Юрченко.

Когда жители получали ключи от квартир, им давали подписать договор, в котором указано: компания имеет право устанавливать новые услуги и определять их стоимость. В ЖЭКе же заявили, что пропускной режим ввели, чтобы спасти двор от избытка автомобилей.

При этом, чем обусловлены драконовские суммы за услуги, в компании по обслуживанию не объясняют, требуя обращаться с официальными запросами. Вместе с тем, юристы советуют жителям дома объединиться и создать новое ОСМД.

"Если компания не имеет статуса управителя, она не имеет право в одностороннем порядке, даже если и есть статус, в любом случае не имеет права устанавливать тарифы без согласования с совладельцами", – уточнила юрист Мария Осипчук.

Жители уже обратились в суд с просьбой расторгнуть договор с компанией, обслуживающей дом.

Ранее мы писали, что жители многоквартирного дома в Киеве не могут создать ОСМД.

Также сообщалось, что что во многих многоэтажках в Украине подъезды находятся в плачевном состоянии. Облезлые и разрисованные стены, пожелтевшие потолки, ужасные подвалы и незастекленные окна. Жители, которые не решаются сделать ремонт самостоятельно, годами обивают пороги ЖЭКов. Но все напрасно. В ЖЭКах оправдываются: средств на капитальный ремонт не хватает, есть деньги только на текущий или латание крыши, или на замену труб, или на починку канализации. 

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Тег Киев, многоэтажка, высотки

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