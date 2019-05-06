Залповые ливни в Киеве: как сражаются с потопами

Ливневая канализация столицы не справляется с интенсивными осадками

Фото: Информатор

Киев накрыл первый сильный ливень с грозой, градом и шквальным ветром. И город в очередной раз не выдержал испытания "большой водой".

ПРОБЛЕМЫ. Реки на дорогах, перебои в работе общественного транспорта — таковы последствия стихии, разбушевавшейся в Киеве в минувшую пятницу вечером. Дождь шел всего пару часов, но зато, как говорят, стеной. Этого хватило, чтобы поплыли улицы Борщаговская, Гарматная, Славгородская, Василенко, Гетьмана, Контрактовая площадь... На ул. Жолудева в огромной луже, больше напоминающей море, "утонуло" и заглохло авто — вода попала в салон, и водителю пришлось выталкивать транспорт руками.

"Каждый ливень одно и то же", — сетуют жители.

Потоки воды лились по стенам перехода станции скоростного трамвая "Вацлава Гавела" Борщаговской линии, которую всего несколько месяцев назад помпезно открыли чиновники после капитального ремонта. На эту ситуацию городские чиновники пока никак не отреагировали.

Фото: facebook.com/groups/Vidradny

На улице Лаврской во время непогоды произошло сразу несколько происшествий. На припаркованную легковушку упало дерево, зацепив и стоящего рядом водителя. Там же, как сообщают очевидцы, с электроопоры рухнули на тротуар фонари. Еще одно авто пострадало от падения дерева на ул. Банковой. Также жители Соломенского района в соцсетях сообщали о слетающих с домов кусках металла и шифера (на пр. Отрадном и ул. Героев Севастополя).

Фото: паблик "Мій Відрадний" в Facebook

КАК СПАСАЮТ. Службы "Киевавтодора" готовились к дождям заранее, еще в марте ливневки начали очищать от мусора и накопившегося за зиму песка. Увы, превентивные меры при интенсивных осадках часто не помогают, устаревшая система коммуникаций не способна быстро справиться с большими потоками воды. Так что рассчитывать, что при очередном сильном дожде "катаклизмы" не повторятся, не стоит.

Коммунальщикам приходится реагировать ситуативно.

"В связи с залповым ливнем с 3 мая гидротехнические службы перешли на круглосуточный усиленный режим. На участках дорог, где произошли подтопления, работали насосные станции, гидромониторы и другая спецтехника", — отчитались на предприятии.

Фото: "Киевавтодор"

По поводу проблем на дорогах киевлянам посоветовали обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру (044) 284-74-19. Также в "Киевавтодоре" напомнили, что на балансе предприятия находится только около 30% ливневой системы столицы, это около 30 тысяч ливнеприемников и 14 тысяч смотровых колодцев. Остальное — в ведении и под ответственностью других компаний и организаций, причем не только городских, но и частных. Есть в городе и "ничейные" ливневки.

Старую ливневую канализацию в столице меняют, но в основном это происходит во время масштабных реконструкций улиц. Например, такие работы в этом году проводятся на ул. Туполева, Чернобыльской, Федорова, просп. Палладина и других.

По прогнозам синоптиков Украинского гидрометцентра, дожди пройдут в Киеве и на этой неделе. Во вторник осадки ожидаются сильные.

Напомним, летом 2018-го в Киеве из-за проливных дождей произошло несколько серьезных затоплений. Так, в июле ливни затопили дороги и повалили деревья, причем не один раз, а в августе на город вновь обрушилась непогода.

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