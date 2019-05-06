Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

Залповые ливни в Киеве: как сражаются с потопами

6 мая, 08:53

Ливневая канализация столицы не справляется с интенсивными осадками

Фото: Информатор

Киев накрыл первый сильный ливень с грозой, градом и шквальным ветром. И город в очередной раз не выдержал испытания "большой водой".

ПРОБЛЕМЫ. Реки на дорогах, перебои в работе общественного транспорта — таковы последствия стихии, разбушевавшейся в Киеве в минувшую пятницу вечером. Дождь шел всего пару часов, но зато, как говорят, стеной. Этого хватило, чтобы поплыли улицы Борщаговская, Гарматная, Славгородская, Василенко, Гетьмана, Контрактовая площадь... На ул. Жолудева в огромной луже, больше напоминающей море, "утонуло" и заглохло авто — вода попала в салон, и водителю пришлось выталкивать транспорт руками.

"Каждый ливень одно и то же", — сетуют жители.

Потоки воды лились по стенам перехода станции скоростного трамвая "Вацлава Гавела" Борщаговской линии, которую всего несколько месяцев назад помпезно открыли чиновники после капитального ремонта. На эту ситуацию городские чиновники пока никак не отреагировали. 

Фото: facebook.com/groups/Vidradny
Фото: facebook.com/groups/Vidradny

На улице Лаврской во время непогоды произошло сразу несколько происшествий. На припаркованную легковушку упало дерево, зацепив и стоящего рядом водителя. Там же, как сообщают очевидцы, с электроопоры рухнули на тротуар фонари. Еще одно авто пострадало от падения дерева на ул. Банковой. Также жители Соломенского района в соцсетях сообщали о слетающих с домов кусках металла и шифера (на пр. Отрадном и ул. Героев Севастополя). 

Фото: паблик
Фото: паблик "Мій Відрадний" в Facebook

КАК СПАСАЮТ. Службы "Киевавтодора" готовились к дождям заранее, еще в марте ливневки начали очищать от мусора и накопившегося за зиму песка. Увы, превентивные меры при интенсивных осадках часто не помогают, устаревшая система коммуникаций не способна быстро справиться с большими потоками воды. Так что рассчитывать, что при очередном сильном дожде "катаклизмы" не повторятся, не стоит.

Коммунальщикам приходится реагировать ситуативно.

"В связи с залповым ливнем с 3 мая гидротехнические службы перешли на круглосуточный усиленный режим. На участках дорог, где произошли подтопления, работали насосные станции, гидромониторы и другая спецтехника", — отчитались на предприятии.

Фото: "Киевавтодор"
Фото: "Киевавтодор"

По поводу проблем на дорогах киевлянам посоветовали обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру (044) 284-74-19. Также в "Киевавтодоре" напомнили, что на балансе предприятия находится только около 30% ливневой системы столицы, это около 30 тысяч ливнеприемников и 14 тысяч смотровых колодцев. Остальное — в ведении и под ответственностью других компаний и организаций, причем не только городских, но и частных. Есть в городе и "ничейные" ливневки. 

Старую ливневую канализацию в столице меняют, но в основном это происходит во время масштабных реконструкций улиц. Например, такие работы в этом году проводятся на ул. Туполева, Чернобыльской, Федорова, просп. Палладина и других.

По прогнозам синоптиков Украинского гидрометцентра, дожди пройдут в Киеве и на этой неделе. Во вторник осадки ожидаются сильные. 

Напомним, летом 2018-го в Киеве из-за проливных дождей произошло несколько серьезных затоплений. Так, в июле ливни затопили дороги и повалили деревья, причем не один раз, а в августе на город вновь обрушилась непогода

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, дождь, потоп, ливень

Вы сейчас просматриваете новость " Залповые ливни в Киеве: как сражаются с потопами". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валила деревья и смывала авто: что непогода творила в Украине

4 мая, 14:53

Мощные ливни и бури обрушились на Западную Украину, однако не повезло и другим регионам

Из-за грозы и потопа в столице круглосуточно будет работать спецтехника "Киевавтодора"

4 мая, 00:01

В Киеве продолжаются оперативные работы по ликвидации подтоплений на дорогах

Потоп в Киеве: ливень превратил дороги в реки, а ветер ломал деревья

3 мая, 20:54

Из-за стихии в городе образовались пробки

Из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы

30 апреля, 22:05

Местные жители подсчитывают убытки

У Зеленского прокомментировали российскую поддержку

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

Куркума спасет больные суставы

Дочь Тома Круза отпраздновала свое 13-летие

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Как привязанность к матери влияет на развитие детей

Гул Земли: о чем «кричит» планета?

Армия США показала как она будет использовать HoloLens в бою

Почему мужчины не любят полных женщин

15 безумно красивых актрис прошлого

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

4 мая, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне