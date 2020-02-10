Заплатим меньше за тепло и горячую воду: киевляне получат платежки с перерасчетом

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В феврале жители Киева получат платежки за январь, в которых будет указан перерасчет оплаты за отопление и горячую воду. При этом, стоимость указанных услуг будет снижена: по сравнению с базовым тарифом в январе, отопление в Киеве стало дешевле на 18%, горячая вода – на 16%, сообщают в КГГА.

Точная сумма перерасчета будет указана отдельной строкой. Всего в январе перерасчет за потребленные услуги составит 326 млн грн. На сегодня это самый большой показатель в Украине.

"С декабря киевляне получают начисление за отопление и горячую воду в соответствии с актуальной ценой за газ в расчетном периоде. В январе в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составит 1356,62 грн/Гкал, вместо установленного тарифа в 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м составит 29,93 грн/кв. м при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м. Стоимость 1 куб. м горячей воды также уменьшится примерно на 16 грн", – уточнили в горадминистрации.

В КГГА также напомнили, что стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%. Ранее она определялась перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний. Так, для КП "Киевтеплоэнерго" стоимость газа в тарифе на отопительный сезон 2019-2020 года была определена на уровне 6235,51 грн/1000 куб. м. Однако в связи с удешевлением природного газа (в декабре – 4276,69 грн/1000 куб. м, в январе – 4650 грн/1000 куб. м) правительство приняло решение о возможности корректировки в начислениях за отопление и горячую воду газовой составляющей.

Соответственно, в декабре стоимость этих услуг для киевлян уменьшилась в среднем на 22% за счет газовой скидки (в среднем на 300-400 грн), а в январе – на 16-18% (350 грн).

Ранее украинцам в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от удельного веса этой составляющей в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше, – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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