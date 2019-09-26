Заплатить за воду и вызвать мастера: для киевлян запустили новый мобильный сервис

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В "Киевводоканале" для удобства клиентов запустили мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать разнообразные услуги предприятия. Сервис является бесплатным для клиентов "Киевводоканала". С помощью приложения также можно: передавать показания счетчиков онлайн, заказывать поверку счетчиков и платить за услуги водоснабжения.

Также в сервисе можно узнать контактные данные всех сервисных центров предприятия и вызвать мастера в случае прорыва трубы или поломки счетчика. Чтобы получить доступ к сервису, нужно загрузить приложение с App Store или Google Play, зарегистрироваться в нем и подтвердить свой телефон. После получения и введения смс с кодом остается добавить лицевой счет, который указан на квитанции "Киевводоканала" или ГИВЦ. Сейчас приложение работает в тестовом режиме и будет постоянно совершенствоваться для удобства потребителей.

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Как сообщали новости "Сегодня", украинцы обсуждают заявление президента о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. Одни поддерживают идею, другие выступают против, утверждая, что среди 70-летних есть вполне обеспеченные люди. В Офисе президента говорят, что предложение изучается. "Сегодня" оценили, кто может претендовать на бесплатные "воду, газ и свет" и насколько это посильно для госбюджета.

Между тем в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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