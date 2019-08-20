Жители дорогих домов в Киеве незаконно сбрасывают нечистоты в Днепр

Архивное фото / Фото: Сегодня

Работники "Киевводоканала" совместно со спасателями провели рейд по Русановским садами в столице – здесь целых пять домов незаконно врезались в канализационную сеть города.

В 10 часов утра работники водоканала вместе со спасателями отключили от канализации несколько домов на Первой Садовой улице.

"Люди захотели решить проблему своей канализации – не скидываться на нее деньгами, а незаконно забуриться в коллектор. Они завели сюда свою канализацию и делают незаконные сбросы. Во-первых, сеть не предназначена для этого. А во-вторых, все эти действия незаконны", – объяснил заместитель главного инженера управления эксплуатации канализационных сетей "Киевводоканала" Андрей Кобзарь.

Но прежде, чем отсоединить дом, надо проверить, можно ли спускаться в шахту.

"Хлорка в норме, в воздухе допустимая концентрация. Сюда можно спускаться работать", – говорит один из работников "Киевводоканала".

Врезавшиеся в городскую канализацию дома имеют достаточно дорогой вид. Чтобы соседи знали "героев", коммунальщики напротив каждого нарисовали на асфальте крестик.

"Живущие здесь люди должны обустроить выгребные ямы, а не заниматься тем, что мы сейчас видим", – говорит начальник информационного управления "Киевводоканала" Виктория Яковлева.

"Сегодня" пытаются узнать у хозяина одного из домов: неужели не хватило денег на выгребную яму? Но съемочной группе дверь никто не открыл.

Журналисты отправились к соседям, и те рассказали, что владельцы здесь бывают редко.

"Они недавно купили дом, – говорит сосед. – А вы их не видели здесь? – Ну как, сегодня видел, дрова завозил. Здесь был один хозяин. Потом другой. – Я вижу, здесь состоятельные люди живут? – Ну как, раз купили, значит деньги есть", – говорит местный житель.

Но самая главная проблема в том, что все нечистоты при незаконных врезках попадают в Днепр.

"Загрязняется окружающая среда. И загрязнения эти происходит настолько быстро, что мы видим – там вспыхивает кишечная палочка, там инфекция", – говорит начальник информационного управления "Киевводоканала" Виктория Яковлева.

Все обследованные сегодня врезки заблокировали. Это значит, что люди не смогут пользоваться канализацией. Представители "Киевводоканала" говорят: вскоре будут обращаться в суд, чтобы наказать недобросовестных жильцов.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева началось строительство участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Кирилловской до ул. Скляренко. Старый участок сейчас находится в рабочем состоянии, однако уже дорабатывает свой срок годности и станет резервным. Всего будет переведено около 450 погонных метров инженерных сетей.

Кроме того, мы писали, что под Киевом находятся три тысячи километров канализационных путей. К станции, где очищают стоки, ежедневно "приплывает" порядка семи тысяч килограммов мусора. Более 20 гектаров – площадь очистных систем и цехов. Это – "почки" столицы Украины.

Тем временем в Днепре собака разыскала женщину, которая три дня просидела в канализационном коллекторе. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама