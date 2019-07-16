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Жители столичной Борщаговки на сутки останутся без воды

16 июля, 11:13

По двум адресам будут подвозить автоцистерны с питьевой водой

Фото: Pixabay

В Киеве в связи с временной остановкой работы повышающей насосной станции с 09:00 17 июля до 9:00 18 июля будет отключено водоснабжение по ряду адресов. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканал".

В частности, водоснабжения отключат по следующим адресам:

  • ул. Чумака, 2/18, 4, 6, 8, 8-А, 8-Б, 10, 10-А, 1/20, 3, 5, 7, 9/9, 11/10, 13, 15;
  • ул. Каблукова, 2/24, 4, 6, 6/1, 8, 10/13, 12/14, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
  • ул. Метростроевская, 1, 3, 5, 3-А, 5-А, 7, 11, 11-А, 4, 4-А, 6, 6-А, 8, 12, 18;
  • просп. Комарова, 32;
  • б-р В. Гавела, 41, 41-А, 43, 45, 47, 49, 51/16;
  • ул. Героев Севастополя, 14-А;
  • ул. Метростроевская, 3-А – детский сад;
  • ул. Вацлава Гавела, 41-А – детский сад;
  • ул. Метростроевская, 5-А – детский сад;
  • ул. Академика Каблукова, 14 – школа;
  • просп. Космонавта Комарова, 32 – школа.

При этом на перекресток улиц Метростроевская и Чумака, а также улиц Метростроевская и Каблукова будут подвозить автоцистерны с питьевой водой.

Ранее сообщалось, что в мае в Киеве начали отключать горячую воду из-за традиционных гидравлических испытаний теплосетей. "Сегодня" по просьбам жителей узнавали, не придется ли снова мыться в тазиках несколько месяцев, как это было в прошлом году, и о сроках ремонтов.

Тем временем, в Чернигове из-за долгов без горячей воды остались 39 тысяч квартир в крупнейших спальных районах города.


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Тег Киев, вода, борщаговка

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