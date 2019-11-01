100 миллионов в месяц зарабатывал нелегальный конвертцентр в Киеве

Клиентами менял были более 100 частных и несколько государственных предприятий

Нелегальный конвертационный центр, расположившийся в Киеве, получал прибыль в 100 миллионов за месяц. По заказу клиентов переводили средства в наличные, чтобы уклониться от уплаты налогов и вывести деньги в теневой сектор. Менялы проводили незаконные операции по целому ряду фирм. Клиентами конвертационного были более 100 частных и несколько государственных предприятий. Все они из Киевской области. Проработал центр полгода, пока его не разоблачила Служба безопасности.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве ликвидировали конвертцентр, который "отмывал" по миллиарду гривен в год. СБУ провела обыски в офисах, автомобилях фигурантов и по месту их жительства. В ходе следственных действий изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем четыре миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.

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Ранее сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность конвертационного центра с годовым оборотом в 700 миллионов гривен.

Также сотрудники столичной налоговой полиции ГУ ГФС прекратили работу конвертационного центра, который действовал в Киевской области. В течение 2018-2019 годов через центр было проконвертировано более 180 миллионов гривен.

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