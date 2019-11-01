Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

100 миллионов в месяц зарабатывал нелегальный конвертцентр в Киеве

1 ноября, 18:58

Клиентами менял были более 100 частных и несколько государственных предприятий

Нелегальный конвертационный центр, расположившийся в Киеве, получал прибыль в 100 миллионов за месяц. По заказу клиентов переводили средства в наличные, чтобы уклониться от уплаты налогов и вывести деньги в теневой сектор. Менялы проводили незаконные операции по целому ряду фирм. Клиентами конвертационного были более 100 частных и несколько государственных предприятий. Все они из Киевской области. Проработал центр полгода, пока его не разоблачила Служба безопасности.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве ликвидировали конвертцентр, который "отмывал" по миллиарду гривен в год. СБУ провела обыски в офисах, автомобилях фигурантов и по месту их жительства. В ходе следственных действий изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем четыре миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.

Реклама

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность конвертационного центра с годовым оборотом в 700 миллионов гривен.

В тренде
Дело на полтора миллиона долларов: в Киеве мошенник "продавал" должности в высших эшелонах власти (дополнено)
Фото: СБУ

Также сотрудники столичной налоговой полиции ГУ ГФС прекратили работу конвертационного центра, который действовал в Киевской области. В течение 2018-2019 годов через центр было проконвертировано более 180 миллионов гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

СБУ конвертационный центр конвертцентр

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздуха
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздухаДругие новости
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр"Экономика
Китайцы построят
Китайцы построят "кольцо" вокруг КиеваТранспорт
Под Киевом пожарные спасли очаровательного щенка
Под Киевом пожарные спасли очаровательного щенкаДругие новости
Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдет
Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдетДругие новости
В Гидропарке грядет большой ремонт: власти рассказали, как планируют изменить остров в Киеве
В Гидропарке грядет большой ремонт: власти рассказали, как планируют изменить остров в КиевеДругие новости

Новости партнеров

Loading...
загрузка...