15-летняя киевлянка стала рекордсменкой Украины по длине волос

Национальный Реестр Рекордов будет инициировать внесение Елены Корзенюк в мировую Книгу Рекордов Гиннеса

Фото: Facebook

15-летняя киевлянка стала рекордсменкой Украины по длине волос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/810/764/5c88107642b79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/810/764/5c88107642b79.jpg 2019-03-12T22:08:00+02:00 Другие новости Национальный Реестр Рекордов будет инициировать внесение Елены Корзенюк в мировую Книгу Рекордов Гиннеса

Елена Корзенюк, 15-летняя киевлянка, получила официальный статус рекордсменки Украины по длине волос в 2,3 м. Об этом сообщается на странице руководителя Национального реестра рекордов Ланы Ветровой.

"15-летняя киевлянка Елена Корзенюк сегодня получила официальный статус рекордсменки Украины – длина ее волос ... 235 см! Национальный Реестр Рекордов будет инициировать внесение нашей Русалки Днепровской в мировую Книгу Рекордов Гиннеса", – отметила руководитель Нацреестра.

По ее словам, сейчас в Книге рекордов Гиннеса зафиксирован рекорд самых длинных детских волос аргентинской школьницы, что составляет 170,5 см.

Напомним, школьник из Львовской области стал самым молодым диджеем Украины. Втайне от сына отец пригласил представителей Книги рекордов.

Ранее мы писали, что подросток собрал кубик Рубика ногами и попал в Книгу рекордов. 16-летний Даниэль подтвердил в Национальном музее математики в Нью-Йорке, что умеет собирать головоломку за рекордное время.

Также мы писали, что киевский школьник победил на 37 олимпиадах за два месяца: вундеркинд рассказал, как все успевает. Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память.

Ранее мы рассказывали, что авторы научного проекта, сотрудники Государственного университета Джорджии, пришли в финале своего расследования к выводу о том, что терпеливость и хорошо развитый самоконтроль являются признаками высокого интеллекта. В пользу такого заключения говорят данные испытаний с участием обезьян и детей.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что ученые выяснили, в каком месяце года рождаются самые умные люди.

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