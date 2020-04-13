150 тысяч за нарушение карантина: Кличко рассказал, за что штрафуют людей в Киеве

Больше всего протоколов - за пребывание в общественных местах без масок или респираторов

Правоохранители составили 814 админпротоколов в отношении нарушителей ограничительных мер в столице. В бюджет с нарушителей через суды взыскали уже более 150 тысяч гривен, заявил во время онлайн пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко.

"В эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространению COVID, полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений", – сообщил мэр столицы.

Из них:

91 – за пребывание в общественных местах без масок или респираторов,

21 – за пребывание группой более 2 человек,

26 – за посещение парков и скверов,

7 – за посещение спортивных и детских площадок

66 протоколов – за нарушение правил самоизоляции.

Мэр столицы напомнил, что для того, чтобы город как можно быстрее вернулся к привычной жизни, нужно выполнять необходимые условия.

"Их придумала не городская власть. Мы опираемся на рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, медиков, опыт других стран", – сказал Виталий Кличко. В тренде Ужесточение карантина в Киеве: какие магазины могут работать и как (список)

Он подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы избежать инфекционного взрыва, приведет к коллапсу медицины и большого количества жертв. Как это произошло в Соединенных Штатах, Италии и Испании.

"Я все время призываю жителей столицы понять всю серьезность угрозы. Призываю беречься и соблюдать ограничений. И я благодарен тем людям, которые прислушиваются. Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит примеры стран, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия и Испания. Может поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности!", – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек.

Согласно последним данным, в мире подтверждено более 1,85 млн случаев заражение коронавирусом, умерло более 114 тысяч человек.

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