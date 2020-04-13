Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

150 тысяч за нарушение карантина: Кличко рассказал, за что штрафуют людей в Киеве

13 апреля, 12:59

Мила Князьская-Ханова

Больше всего протоколов - за пребывание в общественных местах без масок или респираторов

Правоохранители составили 814 админпротоколов в отношении нарушителей ограничительных мер в столице. В бюджет с нарушителей через суды взыскали уже более 150 тысяч гривен, заявил во время онлайн пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко.

"В эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространению COVID, полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений", – сообщил мэр столицы.

Из них:

  • 91 – за пребывание в общественных местах без масок или респираторов,
  • 21 – за пребывание группой более 2 человек,
  • 26 – за посещение парков и скверов,
  • 7 – за посещение спортивных и детских площадок
  • 66 протоколов – за нарушение правил самоизоляции.

Мэр столицы напомнил, что для того, чтобы город как можно быстрее вернулся к привычной жизни, нужно выполнять необходимые условия.

"Их придумала не городская власть. Мы опираемся на рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, медиков, опыт других стран", – сказал Виталий Кличко.

В тренде
Ужесточение карантина в Киеве: какие магазины могут работать и как (список)

Он подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы избежать инфекционного взрыва, приведет к коллапсу медицины и большого количества жертв. Как это произошло в Соединенных Штатах, Италии и Испании.

"Я все время призываю жителей столицы понять всю серьезность угрозы. Призываю беречься и соблюдать ограничений. И я благодарен тем людям, которые прислушиваются. Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит примеры стран, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия и Испания. Может поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности!", – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек.

Согласно последним данным, в мире подтверждено более 1,85 млн случаев заражение коронавирусом, умерло более 114 тысяч человек.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мэр карантин правоохранители нарушение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчинаДругие новости
В Киевской области вводят
В Киевской области вводят "комендантский час" на выходных и на ПасхуВласть
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшем
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшемДругие новости
Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных
Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженныхДругие новости
Кличко рассказал, когда отменят карантин в Киеве
Кличко рассказал, когда отменят карантин в КиевеДругие новости
В Киево-Печерской лавре вопреки карантину на Пасху проведут службу и будут святить куличи
В Киево-Печерской лавре вопреки карантину на Пасху проведут службу и будут святить куличиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...